國小老師疑天冷昏厥命危 全校師生聯手搶命

▲師生總動員，搶救突然倒地的黃姓師生。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 全台氣溫驟降有感，彰化縣芬園國小一名黃姓老師，18日上午在學校操場帶著學生運動時，突倒地失去呼吸心跳，嚇得學生趕緊通報其他老師，一群人分工合作拿AED、幫忙CPR及呼叫119，所幸在眾人合力下黃姓老師恢復意識，經緊急送醫搶救後救回一命。

據了解，當時黃老師正與學生們在操場運動，卻突然全身癱軟倒地，接著慢慢失去呼吸心跳，學生們見狀立即向其他老師求救，師長們也趕緊前往操場替黃老師CPR，並施用AED，也有同學幫忙撥打119，雖黃老師經搶救後恢復心跳，但依然無意識、對叫喚無回應，所幸消防人員趕到現場接手，並將其送至彰化基督教醫院搶救救回一命，目前仍在加護病房中觀察治療中，疑似為氣溫驟降而引發心肌梗塞，後續仍有待進一步治療了解病因。

消防人員讚嘆該校在危急時刻，全校師生展現驚人的危機處理能力，並於黃金救援時間內聯手搶救，成功將老師從鬼門關前拉回，令人相當感動，但同時也呼籲有三高(高血壓、高血糖、高血脂)的慢性病患者，特別容易因氣溫驟降，血管收縮，引發急性心肌梗塞及腦中風。因此要多注意低溫對健康造成的危害，尤其是心血管疾病及老年長輩，一定要注意保暖，並且避免因天冷而飲酒、暴飲暴食，或是情緒起伏太大等情形。亦要避免長時間泡在溫泉中，誘發心絞痛、心肌梗塞或腦中風的發生。

