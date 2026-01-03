國小課後照顧服務班 陪伴放學心時光

臺中市草湖國小課後照顧服務班成語對對碰遊戲。（圖：教育部提供）

為協助家長妥善銜接學童放學後的照顧需求，並營造安全、穩定且可負擔的課後支持環境，教育部國教署持續協助地方政府辦理國民小學課後照顧服務班。一一三學年度各縣市開設之課照班全國約有四十七點五萬人次學生參加，其中國教署補助低收入戶、身心障礙及原住民等三類弱勢學生約八點八萬人次，透過制度性支持，讓更多孩子在放學後能獲得妥適照顧，也讓家長能安心投入工作。

國教署表示，課後照顧服務班以「照顧」為核心，並非課業補習延伸，而是結合生活照顧、完成回家作業、閱讀活動與多元體驗，協助學童在穩定的陪伴中完成每日學習與生活所需。學校可依實際情形，運用校內空間自行辦理，或委託立案之非營利公私立機構、法人或團體辦理，並在與家長充分溝通後規劃服務時段與內容，採使用者付費原則，提供家庭平價且可信賴的課後照顧選擇。

在雲林縣吳厝國小，孩子們在完成每日作業後，透過攀爬運動鍛鍊專注力與耐心，並在反復的嘗試中逐步建立自信與成就感。此外，學校也安排了多樣化的桌遊活動，讓孩子在獲得妥善照顧之餘，能從遊戲中享受樂趣並訓練反應力。

在苗栗縣建功國小，課後照顧服務班妥善規劃多元且均衡的活動內容。除協助孩子完成回家作業與提供生活照顧外，老師也帶領孩子們在校園內進行籃球運動，並搭配益智動腦活動，讓孩子在放學後的時光中，同時兼顧身體活動與思考能力的發展，培養健康的生活與學習習慣。

在臺中市，各校則以貼近生活的方式，陪伴孩子度過放學後的重要時段。草湖國小透過成語對對碰等遊戲活動，引導孩子在互動中練習語文、彼此合作，讓課後時光在歡笑中自然展開。對許多孩子而言，課後照顧服務班不只是等待家長下班的空間，而是一段有人陪伴、能安心遊戲與嘗試的溫暖時光。