國小變「小國」？紅葉國小觀光指示牌出包 鄉公所急拆

台東縣 / 綜合報導

台東的紅葉國小，是台灣的棒球故鄉，不過近期有民眾發現附近觀光指示牌的英文翻譯鬧出大烏龍，因為國小的英文是直接照著中文字翻譯，把Elementary School翻譯成Small Countries，也就是國小變小國。有民眾認為，連這麼簡單的單字都會翻錯，實在太離譜；不過也有當地居民認為雖然有錯，但有趣或許能當打卡景點。但鄉公所獲報後還是立即拆除。

大大紅榜紅底黑字，寫著紅葉國小棒球隊，拿下2025年全國冠軍，台東的紅葉國小，被外界喻為是台灣的棒球搖籃，兩年前人稱「部長」的張育成，曾親自到場教導小學員打球技巧，但最近掀起討論的是這個烏龍，指示牌灰灰黃黃的還有一點一點的污漬，黑色的字寫著紅葉國小嗯~沒錯，但往下一看有看沒有懂，發現問題了嗎？Small Countries，國小的國和小，被拆文解字翻譯直出，國小變成了小國。

廣告 廣告

民眾說：「滿有趣的，很有創意，紅葉國家。」民眾說：「這麼簡單的東西怎麼會翻錯，就搞不好連真的國小生，他都知道你翻錯。」民眾說：「就是感覺會有點奇怪，然後可能國外的人來的時候會看不太懂，不知道它是一個國小，就滿台灣味的啦，Small Countries，就小村落或小國之類的。」

小國爭議掀起熱議，國小正確的翻法，是Elementary School，而鄉公所發現錯誤後，立即拆除，目前只剩下滿地石頭，但你以為看不到了嗎？透過網路查地圖街景，還能看到，凡標錯必留下痕跡，但也有居民樂見其成，當地居民說：「變成「紅葉小國」，很好啊，延平鄉有一個國家耶，幹嘛拆掉啦，很好啊。」

台東縣延平鄉長余光雄說：「我也不曉得那個(錯誤指示牌)誰做的，那個好像是10多年前以前的啦，看那個樣子就知道了，沒有一個單位承認啊。」而當時放在紅葉國小下方的紅葉溫泉，翻成Warm Spring也是錯的，正確翻譯要翻成Hot Spring，目前也被拆除，雖然鄉長表示誰出包難查證究責，但已緊急處理，避免沒獨立成國，先被當成笑柄。

原始連結







更多華視新聞報導

台東「鳳梨候車亭」擋視線險害撞？ 縣府：將移動

台鐵部分列車復駛 花蓮至台東、彰化至潮州續停駛

翻覆瞬間曝！ 台東成功漁港吊車翻覆1死1傷

