國小資源班、高中資優班 學習障礙「樂高男孩」獲總統教育獎

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〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化高中3年級數理資優班學生黃定理有學習障礙，國小連注音都不分清楚，看書會跳行漏字，因此進入資源班，但他在樂高世界發掘自我的空間感與數理能力，在機器人世界找到熱愛，去年拿下國際奧林匹亞機器人大賽銀牌，今年榮獲總統教育獎，也完成自己「當全世界最會玩樂高」的夢想！

彰中校長王延煌表示，黃定理是非常特別的學生，國小念資源班，念員林國中時讀普通班，進入高中考進數理資優班。因為有過動，加上閱讀與學習障礙，讓他在文字與口語表達上，都要比別人花更多時間與力氣來準備，但老天爺也讓他擁有超凡的數理能力，讓他在機器人領域大放光芒。

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王延煌指出，對有學習障礙的學生來說，因為障礙是從外表看不出來，很多人在第一時間都難以相信與理解，這讓黃定理的內心必須格外的強大，必須拿出無比力量來克服閱讀與學習障礙，靠著內控情緒穩定，讓自我的數理專長被看見與發揮，才能從國小資源班，一路走到高中資優班，走向璀璨的未來。

彰化縣今年共有7人獲得總統教育獎，縣長王惠美並加碼頒發每人1萬元獎學金。王惠美表示，獲獎學生都有出色的表現，突破先天條件的逆境，綻放青春最精采的亮光。

彰化縣今年總統教育獎獲獎名單如下：彰化高中黃定理、彰化特殊教育學校游佳忻、花壇國中李佩樺、溪陽國中楊子立、南郭國小林妘霏、媽厝國小王萁霙、合興國小江妍欣。

彰化縣長王惠美加碼頒給總統教育獎得主，每人一萬元獎金。(記者劉曉欣攝)

彰化縣長王惠美加碼頒給總統教育獎得主，每人一萬元獎金。(記者劉曉欣攝)

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