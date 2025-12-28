國小驚見阿北「四肢爬行」！16秒詭異畫面網嚇瘋

生活中心／楊佩怡報導

深夜的校園長廊，竟出現令人毛骨悚然的一幕？近日社群平台上流傳一段影片，網友路過某間學校，竟目擊在學校走廊上，一位穿著長袖的阿北以「非人類」的方式快速移動，畫面曝光後隨即引發網友熱議，原PO嚇到直呼：「真的有毛……」，不過也有不少網友認為那位阿北在復健或運動。

從原PO的影片中可以看到，空蕩蕩且燈光微弱的長廊盡頭，一名穿著深色衣物的阿北並非直立行走，而是全身伏地、四肢著地，像極了恐怖電影中的動作。隨著距離拉近，仔細一看才發現，阿北左手上疑似戴著厚實的防護手套，正有節奏、律動的進行「爬行」。該畫面讓原PO嚇到直喊：「遇到這位真的有毛……」。

網友路過國小時，經建走廊上一名阿北以「四肢著地」的詭異姿勢行走。（圖／網友@pigfox5566授權提供）

16秒影片曝光後，很快的在網上引發熱議，不少網友表示「我覺得是在復健脊椎，有些椎間盤不好的老人家會這樣復健，只是白天不敢這樣爬吧，選晚上來爬」、「覺得像老年人脊椎受傷或是嚴重駝背，我們社區有一個婆婆也是彎著腰整個人快對折那樣走路」、「我覺得只是正常老人家在復健還是什麼的」。也有部分網友認為目擊地點是在國小，應該要去通知一下校方，加強巡邏，避免發生危險。另外，也有附近居民表示，過去常常在該國小看見那名阿北以這種姿勢運動，「之前走過看到被嚇到，後來發現他很固定￼會出現，就不足為奇了」。

不少網友認為阿北是在復健或運動。（圖／網友@pigfox5566授權提供）

針對阿北的神祕動作，健身教練珍珍過去曾表示，這很可能是近年很紅的「動物流」運動。這種運動是透過模仿動物爬行，用自己的體重來練全身，對長輩特別好，可以練平衡、防跌倒。但教練也特別叮嚀，這動作看起來簡單，其實很吃力，如果核心沒力又愛駝背，硬練反而會傷到脖子和腰；膝蓋不好的人，千萬不能逞強。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：國小走廊驚見阿北「四肢著地」爬行！「16秒詭異畫面」網嚇瘋…專家解答了

