國小7學童玩壞溜滑梯「舉海報罰站30天」家長怒轟羞辱 校方澄清獲大讚

記者林意筑／彰化報導

7名五年級小學生玩「鬼抓人」時弄壞遊具遭罰站30日，家長質疑此舉具侮辱性。（示意圖，與本文無關／PIXABAY）

彰化縣某國小有7名五年級學生趁下課時相約玩「鬼抓人」，過程中學童時不時在溜滑梯爬上爬下，疑似因此弄壞遊具而遭罰站30日，讓家長質疑此舉具侮辱性。對此校方澄清，因學童不當使用導致遊具鬆脫，教師便將7人找來，要求各自繪畫正確遊具使用的海報，並選定下課時拿著自繪的海報進行宣導，強調「這是機會教育而非罰站」。

據了解，該溜滑梯是塑膠材質，去年8月底時架設啟用，11月時，因7名學童相約在此處玩「鬼抓人」，疑似因太多人鑽進管狀溜滑梯內爬上爬下，且有人在出口處踩踏搖晃，試圖將裡面的人震下來，不當使用導致遊具損壞，造成溜滑梯螺絲鬆脫。

教師發現後，要求7名學生各自繪畫正確遊具使用的海報，並於下課期間前往溜滑梯位置，手舉悔過自繪像站滿30天，此舉讓家長氣炸投訴，認為教師的處罰方式具有侮辱性質，並表示孩子玩溜滑梯導致設施損壞就要站30天，還要舉著自己畫的自繪像站在那邊，這樣的處罰方式讓人難以接受。

針對家長質疑，學校主任說明，當時學生玩「鬼抓人」遊戲規則是溜滑梯管子裡面屬於安全區，因此大家站在上面、坐在上面不斷震動，試圖將躲管子內的人震下來。但此舉造成滑梯上方螺絲鬆脫，下方也有毀損，若繼續使用恐怕容易發生意外。

學校主任也表示，至於教師要求孩子繪製「遊具安全使用宣導海報」並前往滑梯區宣導20次、每次15分鐘並非罰站，目的是藉由畫圖的方式讓孩子省思哪裡做錯了，同時教導正確使用遊具的方法，同時校方認為有必要教導孩子愛護遊戲設施，這樣做的目的並非處罰，而是機會教育，希望學生能從中分辨對與錯。

