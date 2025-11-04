國巨併購圖霸業／斥資260億元台日跨界收購 陳泰銘力擴國巨新版圖

國巨連續成功收購芝浦和茂達，陳泰銘展現超強的執行力。

台灣被動元件龍頭國巨再度成為台股焦點，除8月宣布股票分割一拆四，讓成交量激增，近期更因先後收購日本芝浦電子（簡稱芝浦）與台灣茂達電子（簡稱茂達），股價飆漲逾1倍，市值也創下歷史新高。本刊調查，全因併購天王國巨董事長陳泰銘，再度透過併購擴張版圖，讓國巨成為橫跨主、被動元件，具一條龍解決方案的零組件巨頭。「能突破日本官方國安投資審查，吃下芝浦電子，不得不佩服，陳泰銘執行力真的很強。」一位電子業負責人對本刊說。

「在AI急速普及的背景下，芝浦的溫度感測器，將發揮重要作用，不僅是產品本身，也將以歐美為中心，擴大芝浦的銷售通路，並擴增產能。」上月（10）月21日，國巨在日本東京召開記者會，宣布成功收購日本芝浦電子87％的股權，大幅超越原先預期50.01％的收購目標，董事長陳泰銘豪氣地說，後續國巨將依照日本的法規，持續取得百分之百的股權，並計畫在明年第一季完成。「對於芝浦，將實施三個擴充：第一個，是芝浦高階技術產品的擴充；第二個，是銷售規模；第三個，是產能。」

就在陳泰銘成功收購芝浦的消息公布後，國巨的股價連續大漲，截至11月3日為止，國巨市值已經達到5,265億元，在台灣上市櫃公司當中排名第16位，超過緯創、華碩等電子五哥，以及台塑石化、統一等老牌知名企業。

從2025年8月25日，國巨股票分割一拆四，面額從10元變更為2.5元計算，短短2個月的時間，國巨股價已從132.5元飆漲超過一倍，市值增加了2,800多億元。「國巨股票分割後更輕盈，如果以這次先後收購芝浦與茂達，總計要投資新台幣300億元來看，幫國巨股東賺到的利潤驚人。」投資圈人士笑說。

本刊調查，除了成功併購日本芝浦之外，在台灣科技業有併購天王之稱的陳泰銘，同時間也對台灣IC設計廠茂達電子出手，雖然過程中多有阻礙，但陳泰銘仍化解危機，也讓國巨的產業實力又提高了一個層次。「被動元件只是科技零組件的一部分，透過併購讓國巨一路從被動元件，布局到主動元件，形成一個完整的閉環（循環），就能提供客戶一條龍的服務，才不容易被客戶殺價，維持公司穩定的獲利。」陳泰銘對友人說。

國巨成功拿下芝浦，讓全球科技業側目。「Pierre（陳泰銘）真的很厲害！」一位大型電子業負責人佩服地對本刊說，「芝浦是日本知名AI感測器廠，也是全球熱敏電阻領導廠商，陳泰銘對芝浦發動公開收購期間，日本官方還將芝浦列為國安核心企業名單，芝浦甚至找上競爭同業美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）合作捍衛控制權，結果陳泰銘在美蓓亞三美三度追價、日本政府長時間的投資審查下，排除萬難拿下芝浦。」

併購過程中，日本美蓓亞三美被芝浦找來，扮演白騎士一起對抗陳泰銘的收購，原本日本媒體都認為，美蓓亞三美較有優勢。「畢竟，日本經產省在審查時，把芝浦感測器技術可能外流的問題，進行長達7個月的審查。加上芝浦是日本賺錢績優生，並非像夏普和日產汽車經營已陷困境，日方理應不會輕易放手，沒想到國巨竟能通過日本官方核可，確實令人意外。」資深投資圈人士意外地說。

