國巨併購圖霸業1／克服萬難併購日本知名被動元件廠 業界讚：陳泰銘真的很厲害

陳泰銘與芝浦社長葛西晃在日本東京召開記者會。（翻攝自nippon.com）

國巨成功收購芝浦，曾經面臨日本政府的嚴格審查以及芝浦引進白騎士美蓓亞三美對抗，結果卻能說服日本官方放行，美蓓亞三美最後也宣告退出，對此，業界人士讚嘆地說：「國巨董事長陳泰銘真的很厲害。」

國巨成功拿下芝浦，讓全球科技業側目。「Pierre（陳泰銘）真的很厲害！」一位大型電子業負責人佩服地對本刊說，「芝浦是日本知名AI感測器廠，也是全球熱敏電阻領導廠商，陳泰銘對芝浦發動公開收購期間，日本官方還將芝浦列為國安核心企業名單，芝浦甚至找上競爭同業美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）合作捍衛控制權，結果陳泰銘在美蓓亞三美三度追價、日本政府長時間的投資審查下，排除萬難拿下芝浦。」

廣告 廣告

併購過程中，日本美蓓亞三美被芝浦找來，扮演白騎士一起對抗陳泰銘的收購，原本日本媒體都認為，美蓓亞三美較有優勢。「畢竟，日本經產省在審查時，把芝浦感測器技術可能外流的問題，進行長達7個月的審查。加上芝浦是日本賺錢績優生，並非像夏普和日產汽車經營已陷困境，日方理應不會輕易放手，沒想到國巨竟能通過日本官方核可，確實令人意外。」資深投資圈人士意外地說。

其實，為成功收購芝浦，陳泰銘共提高了4次價格、延長8次收購時間，以10月的公告來看，等於國巨耗時8個月、多拿出新台幣100億元銀彈，比起原先收購預算足足多出了65.8％，展現陳泰銘志在必得的決心和滿滿的誠意，最後才瓦解芝浦的抵抗，並取得日本政府的認可。

不只芝浦收購遇到重重難關，今年9月，國巨宣布將砸下49億元、對電源管理IC廠茂達發動公開收購時，茂達一度在公開資訊觀測站引用專家意見表示，「茂達的合理股價高於國巨開價。」讓外界聯想是否也將引白騎士救援，來力抗陳泰銘收購。但據本刊調查發現，國巨在茂達公告合理股價超過收購價後，陳泰銘立刻出手與茂達進行協商，並在很短的時間內，雙方就達成共識，將朝非敵意收購之路邁進。

「二大收購案都遇到阻力，卻都成功克服。不僅代表陳泰銘的執行力很強，背後也有很強大的團隊，應變能力很靈活、國際視野豐富，財務實力也很雄厚，這些特質都與鴻海創辦人郭台銘很像。過去5年電子業蓬勃成長，國巨又一直併購，影響力和事業版圖擴張的速度更可觀。」一位上市電子公司董事長對本刊說。

究竟陳泰銘為何要在此時大舉併購呢？「國巨已不是以前的國巨。」陳泰銘今年在自家的AI論壇上坦言，「國巨真正的轉型，其實是從2018年開始，當時我們了解到，在亞洲或大中華地區一直經營所謂普通型、標準型的生意，其實很容易被取代，我們也了解到紅色供應鏈的覺醒。」

更多鏡週刊報導

國巨併購圖霸業2／被動元件價格比牙籤還便宜怎麼賺？ 國巨用一招化解

國巨併購圖霸業3／併購提高議價能力 國巨今年二度漲價關鍵原因曝光