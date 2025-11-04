國巨併購圖霸業3／併購提高議價能力 國巨今年二度漲價關鍵原因曝光
針對國巨今年以來二度調高鉭質電容價格，董事長陳泰銘曾對友人透露，關鍵是透過併購讓國巨一路從被動元件佈局到主動元件，形成一個完整的循環，提供客戶一條龍的服務，才不容易被客戶殺價，維持公司穩定的獲利。
10月下旬，國巨旗下的基美向客戶宣布鉭質電容價格調漲，新價格從11月1日開始生效，漲價幅度上看3成，主要理由包括AI應用擴張、人工與原料成本上升及設備折舊壓力增加等。「其實，基美今年已2度漲價，前一次漲價是6月1日，顯示漲價並非短期行為，而是有AI與車用電子長期需求支撐的結構性現象。」投資分析師對本刊說。
本刊調查，除了成功併購日本芝浦之外，在台灣科技業有併購天王之稱的陳泰銘，同時間也對台灣IC設計廠茂達電子出手，雖然過程中多有阻礙，但陳泰銘仍化解危機，也讓國巨的產業實力又提高了一個層次。「被動元件只是科技零組件的一部分，透過併購讓國巨一路從被動元件，布局到主動元件，形成一個完整的閉環（循環），就能提供客戶一條龍的服務，才不容易被客戶殺價，維持公司穩定的獲利。」陳泰銘對友人說。
此外，國巨先前已入股電源管理IC廠富鼎和力智，未來加入茂達後，可望整合三家電源管理IC廠的資源和實力，應對AI浪潮下在電源端掀起的主動元件、被動元件新設計。「加上芝浦擁有高精度溫度感測器技術，可補強國巨在感測元件領域不足，透過收購，陳泰銘不但鞏固亞太市場地位，更可成功打入日本高階零組件供應鏈，為爭取日系車廠訂單奠定基礎。」投資圈人士分析。
究竟陳泰銘為何要在此時大舉併購呢？「國巨已不是以前的國巨。」陳泰銘今年在自家的AI論壇上坦言，「國巨真正的轉型，其實是從2018年開始，當時我們了解到，在亞洲或大中華地區一直經營所謂普通型、標準型的生意，其實很容易被取代，我們也了解到紅色供應鏈的覺醒。」
2019年，國巨就以16.4億美元（約新台幣500億元）的大手筆現金收購美商基美，成為全球前三大被動元件廠，僅次於日本的村田製作所和TDK，產品線因此可以從積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻，延伸到鉭質電容、薄膜電容，客戶和應用端則從過去的通用型元件，變成涵蓋歐美車用、工控、軍用和航太的完整供應商。
在很多業者擔心紅色供應鏈威脅時，國巨的大中華市場營收，已從過去的7成，下降到2023年的24％，北美比重則提高到23％，國巨因此拉開了與國內競爭對手華新科的差距，年度獲利也從數十億元，成長為2、300億元，成功擺脫傳統通用型被動元件價格比牙籤還便宜的窘境。
對目前吹起的AI浪潮，陳泰銘也有備而來。「AI是不可逆的長期趨勢，也是一個很獨特的市場，專注絕對的性能與耐用性，不像筆電或個人電腦一天只開機幾小時，而是每天24小時在嚴苛環境下高效運作，這是國巨在車用和工控長期耕耘下，所能運用的優勢，也是只注重低廉價格與其他供應商無法進入的市場。」陳泰銘說。
更多鏡週刊報導
國巨併購圖霸業4／吸取大毅失敗經驗 陳泰銘六度收購案攻無不克
國巨併購圖霸業／斥資260億元台日跨界收購 陳泰銘力擴國巨新版圖
其他人也在看
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資喊加碼！這矽光子股盤中摸漲停寫新天價 台達電「Q3獲利創高」成交狂炸112億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（4）日開高後翻黑走疲，截至上午11點整，跌幅持續擴大，觀察盤中成交額前5名，矽光子概念股、網通大廠智邦...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電股價「華爾街也低估」？ 外媒曝合理水準：2027能翻倍
隨著AI產業蓬勃發展，台積電以獨步全球的技術獲利，市值已經來到大約1.5兆美元，外界看好有望在2027年達到3兆美元，但即便在AI供應鏈舉足輕重而且市值看漲，根據外媒報導，市場普遍還是低估台積電股價，並提醒該股票仍有看漲前例，更是值得長期關注的標的。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 1 天前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
吳音寧董座有變數？台肥法人董事換成「他」
[NOWnews今日新聞]台肥公司人事異動再掀波瀾，原先外界普遍預期，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，出任新任董事長已成定局，未料台肥昨（3）日晚間近9點突發第三次重大公告，宣布法人董事代表再...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
「台積電弱點」被看穿？ 日專家：晶片國家隊的機會來了
台灣在半導體供應鏈扮演要角，台積電製程與技術更是獨步全球，但是否無懈可擊？有日媒引述工程師觀點並提出警告，指稱台韓美日中等5國正展開晶片世界大戰，而台積電的弱點是出現官僚化傾向，新生代缺乏老一輩抱持「客戶要什麼都接單」的精神，這正是日本晶片國家隊Rapidus的突破關鍵。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
父母為學區遷戶籍注意 漏這細節恐多繳四倍房屋稅
為了搶進明星學校，許多家長會超前部署，提前遷戶口設籍，不過，這可能會影響到房屋稅！若戶籍全數遷出，將被認定為非自住，房屋稅率會提高到3.2%至4.8%，最高可相差四倍左右，家庭稅負將大幅上升，更可能影響未來出售房屋的財務規劃。TVBS新聞網 ・ 1 天前
300億大單來了！無人艇吃飽飽、龍德造船狂飆近半根 反觀台船表現平平
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導政府推動「千億無人載具計畫」引爆造船族群行情，不只無人機，今（4）日無人艇也全面走強。早盤至9點58分，龍德造船（6753）...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
獨家》台肥董事長改選 總經理張滄郎接任
台肥（1722）今日召開董事會，據知情人士透露，董事會投票決議由總經理張滄郎接任董事長職務，至於外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職務。農業部10月底撤換董事法人代表，台肥前董座李孫榮換成吳音寧，引爆外界爭議，昨日台肥晚間再度公告法人董事換人，原農業部代表人莊老達換成台肥總經理自由時報 ・ 17 小時前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
存股不是抱越久越好！3大撤退警訊教你避開高殖利率陷阱
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 多數人以為存股就是「抱得久」，但真正的重點在於持有對的公司。當企業失去競爭力、產業趨勢反轉或股價被炒過頭，再漂亮的殖利率也只是陷阱，這時就該懂得果斷撤退。 存股的核心在於「穩定且成長的獲利」，如果公司長期無法維持競爭力，那就應該考慮撤退。例如中鋼（2002...Money 錢 ・ 1 天前
收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！
美股主指在11月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌226點，輝達等大型科技股再度領漲，亞馬遜創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。不過，美股的科技榮景未能延續至今(4)日台股，台股盤中一度創高28554新高點，投資人逢高獲利了結、賣壓傾巢而出，拖累大盤終場重挫218.03點，以28,116.56點作收，跌幅0.77%，成交金額5848.92億元。代表中小型股的櫃買指數更慘，下跌1.76%，收在261.00點，成交金額1401.85億元，失守短期均線。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
塑膠殺出血路？「7個股衝鋒漲停」中石化、勝昱資金湧入！秋雨也出線了
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導今（4）日台股早盤開高至28,364點後持續走強，指數一度攻上28,539點，9點24分暫報28,428點，上漲93點、漲幅0.33%，成交金額...FTNN新聞網 ・ 20 小時前