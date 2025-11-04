國巨併購圖霸業4／吸取大毅失敗經驗 陳泰銘六度收購案攻無不克

透過不斷的購併，國巨從傳統被動元件廠華麗轉身。左2為陳泰銘。

成立於1977年7月的國巨，最早是發跡於新北永和巷子裡面、連員工都徵不到的小型公司，經過二十多年的發展，到了2000年時，國巨已發展成為資本額137億元的上市公司，就在這一年，國巨豪擲180元收購飛利浦被動元件廠。

但是，由於併購飛利浦被動元件廠後適逢網際網路泡沫破滅，國巨的經營陷入困境，原本退居幕後的陳泰銘在2004年重返崗位，接回董事長和執行長職務，帶領國巨走出低潮。

「很多人當時認為飛利浦被動元件廠的併購案失敗，其實他們錯了。」知情人士透露，「國巨購併飛利浦之後的確由盈轉虧，並且還連續虧損了很多年，但是，國巨當時買到很多台灣公司做不進去的客戶，然後才能再接著併其他公司，取得不同的產品，供給這些客戶。」

在陳泰銘的帶領下，國巨果然從2004年大虧百億元，轉變為獲利穩定成長的企業，到了2018年遇上被動元件大缺貨的時機，國巨掌握了產品漲價的機會一年狠賺338億元，陳泰銘也藉此累積了大幅擴張轉型的資本。

回首來時路，陳泰銘透過併購擴張，也非一帆風順。像2007年，陳泰銘就曾透過公開收購取得大毅科技超過45％股權，並一度取得一席董事，理應可達成收購。沒想到，大毅對陳泰銘的敵意收購大反彈，還全力抵抗，雙方經過二度纏鬥，最後無法取得大毅經營權下，國巨逐漸出脫持股、宣告失敗。

幸運的是，吸取購併大毅的失敗經驗後，陳泰銘調整步伐，自此在海內外併購案攻無不克，從美國、台灣到日本成功出擊，先後以500億元併購美國被動元件大廠基美（KEMET）、又以214億元收購法國施耐德電機旗下的高階感測器事業部。難怪，在今年股東會上陳泰銘自豪地說：「國巨的團隊是創業迄今最好的團隊。」

