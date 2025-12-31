國巨陳彥松、Claudio Lollini任共同營運長

▲國巨今日公告人事異動調整。圖為董事長陳泰銘。（圖／國巨提供）

[NOWnews今日新聞] 被動元件大廠國巨在2025年最後一天人事大調整，國巨今（31）日公告，明年1月1日起，國巨任命兩位共同營運長，包括現任集團財務長陳彥松及現任全球銷售與行銷負責人Claudio Lollini，將出任共同營運長，而現任副財務長鍾中則接任財務長一職。

國巨今日發布重訊，表示隨著國巨持續拓展全球布局並管理日趨擴大的營運體系，進一步強化領導團隊，以更好地服務客戶、為股東創造更大價值，並鞏固公司作為吸引與培育頂尖人才平台的地位。

國巨指出，自2026年1月1日起，將任命兩位共同營運長。陳彥松（Eddie Chen）及Claudio Lollini，將出任共同營運長，並直屬於執行長王淡如（David Wang）。

國巨強調，上述人事調整體現了公司在邁入下一階段成長之際，對卓越營運與人才發展的長期承諾。

