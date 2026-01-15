國巨：取得芝浦電子100%表決權股份

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）被動元件大廠國巨晚間透過新聞稿宣布，日本芝浦電子（Shibaura Electronics）13日已從東京證券交易所下市，隨著股份整併生效，截至今天，國巨已持有芝浦電子100%表決權股份，公開收購及私有化相關程序，已按原定計畫推進完成。

國巨指出，感謝芝浦電子全體股東、員工及經營團隊，在過程中持續給予支持與合作，芝浦電子全體股東、員工及經營團隊的信任與夥伴關係，是促成這次交易完成的重要關鍵。

展望未來，國巨表示，期待與芝浦電子及其所有合作夥伴攜手合作，發掘更多創新機會，創造長遠價值。

國巨指出，與芝浦電子合作，將奠定日本與台灣企業之間嶄新的合作典範，並持續深化兩國在經濟與技術上的互信連結。

國巨在2025年10月20日已完成對芝浦電子公開收購。芝浦電子是負溫度係數（NTC）感測器製造商。（編輯：林家嫻）1150115