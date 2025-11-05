國巨、華新科...被動元件股價翻身！AI帶動結構性成長，台股老手看好「這3檔」，把握拉回好時機





2023年全球AI發展大爆發以來，台股已有多個族群受惠，近期延伸到傳統的被動元件。

在大漲一波後，後續發展方向為何？還有哪些個股值得留意？

和記憶體鹹魚翻身的情境類似，沉寂多年的被動元件，近期股價如鯉躍龍門似地跳漲，這波漲勢還能延續下去嗎？

從供需來看，受到AI伺服器與電動車對於高階被動元件的需求增加，加上筆記型電腦、手機的庫存降至低水位，下游廠商有補庫存的需求，使得被動元件需求有逐漸回溫的跡象。

供給面上，因日系大廠如村田，韓國大廠如三星的生產戰略轉移，專注於最高階的電動車（EV）、工控領域，並持續減少或停產中低階標準品。給了台灣廠商擴大市占率的機會。

這一波被動元件的漲勢，背後原因來自於兩個，一是消費性電子景氣循環復甦，使得標準品價格谷底反彈，屬於雨露均霑式的上漲。

而在這波漲勢告終之後，可能會歷經一段修正，接下來則是由高階應用驅動的結構性成長。

高階被動元件報價上漲

受惠於AI伺服器、電動車等新世代科技崛起，高階積層陶瓷電容（MLCC）、鉭質電容、高功率電感等高階被動元件，部分型號出現供給短缺、交期拉長的現象，帶動報價上漲，這是未來漲升的主軸，也可望維持較長的時間。

依產品區分，國內的被動元件公司可分成電容、電阻、電感以及通路材料商四類。其中國巨（2327）、華新科（2492）是全球市占率前兩名的公司，產品線齊全，是這一波景氣復甦的最大受惠股。

從2000年開始，國巨便左右開弓展開大舉併購，先是透過併購飛利浦（Philips）的被動元件事業群，取得MLCC和電阻技術，確立在被動元件的龍頭地位，再陸續併購美國普思電子與基美電子，切入磁性元件、取得高階陶瓷電容、鉭質電容等技術，使國巨的鉭質電容躍為全球市占率第一。接著又再併購台灣的奇力新，整合電感產品線。

今年，國巨依舊沒有休息，在成功併購日本芝浦電子，取得熱敏電阻為主的溫度感測器技術之後，近期，國巨正在收購茂達（6138），切入電源管理IC和風扇馬達驅動IC技術，強化AI伺服器與高階電源模組市場。依股票分割後的流通股數，法人預估今年及明年每股稅後純益（EPS）分別約為11元及14元。

相較於國巨的積極併購，華新科則聚焦於高階利基產品、強化垂直整合及分散生產基地。華新科一面積極擴展高階車用MLCC與晶片電阻產能，鎖定電動力傳動等核心系統；同時發展高壓、高容MLCC，用於穩定AI晶片的高功耗運作，產品在AI伺服器電源的滲透率增加，今年已占營收一成以上；加上整合最上游材料陶瓷粉末廠信昌電（6173），與下游射頻元件廠佳邦（6284），華新科已建立上中下游一條龍的競爭優勢。

高階應用產品下一波漲升主角 ——台灣被動元件產業分類與主要產品

AI加持 小廠具國際競爭力

除了這兩檔龍頭股，被動元件族群還有以下三檔值得留意。

鈺邦（6449）專注於導電高分子固態電容，由於主力產品捲繞型固態電容，非常適合應用於高電流、高熱負載的環境，因此被廣泛應用在AI伺服器GPU平台，目前輝達（NVIDIA）、超微（AMD）都是鈺邦的客戶。法人預估今年及明年的EPS分別為7及12元。

臺慶科（3357）是電感利基型廠，針對AI伺服器、網通設備對大電流、低損耗電感的需求，開發出跨電感穩壓器（TLVR, Trans-Inductor Voltage Regulator）電感，主要用於AI/GPU平台的高電流電源管理，且已進入量產階段。另外DDR5記憶體模組的電感用量與規格提升，以及車規等級高階電感，都是未來營收成長的動力。法人預估今年及明年的EPS分別約為9及11元。

興勤（2428）則是保護元件大廠，核心產品為熱敏電阻、壓敏電阻等保護元件，用於過電壓、過電流、過溫度保護。因應電動車設計，推出相關的保護元件產品，目標在2030年將車用產品營收占比提升至3成。

此外，興勤也搭上AI班車，開發適用於AI伺服器的電源供應和液體冷卻系統中的溫度偵測與保護元件，未來3至5年，AI應用占比可望逐步提升至10％。法人預估今、明年的EPS分別約為12及13元。

台灣被動元件產業發展良好，競爭力不輸國際大廠，投資人不妨趁拉回時檢視投資機會。

（本文作者為證券分析師，現為仲英財富投資長）





