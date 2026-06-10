國巨*衝908元 陳泰銘兩天身價暴增221億元

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▲被動元件龍頭 國巨*（2327）近期在漲價效應、營運創高及外資看多加持下，股價強勢噴出，繼出關首日亮燈漲停後，今（10）日盤中再度攻上漲停板，股價衝上908元，創分拆後新天價。圖為董事長陳泰銘。（圖／國巨提供）

[NOWNEWS今日新聞] 被動元件龍頭 國巨*（2327）近期在漲價效應、營運創高及外資看多加持下，股價強勢噴出，繼出關首日亮燈漲停後，今（10）日盤中再度攻上漲停板，股價衝上908元，創分拆後新天價，短短兩個交易日累計大漲逾20%，不僅帶動被動元件族群全面走強，也讓身為台灣首富的董事長陳泰銘身價兩天暴增約新台幣221億元。

國巨日前公布5月營收150.58億元，創下單月歷史新高，展現市場需求與漲價效益同步發酵。外資看好後市發展，其中美系外資重申「買進」評等，並將目標價從495元大幅調升至1500元，升幅逾2倍，成為推升股價的重要催化劑。

切入低軌衛星市場 成長題材受矚目

除了被動元件本業受惠產業景氣回溫外，國巨近年也積極布局低軌衛星市場。憑藉MLCC（積層陶瓷電容）及晶片電阻等高頻元件產品，切入地面接收設備與終端用戶設備供應鏈，成為低軌衛星產業的重要零組件供應商。

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市場原先關注航太巨頭 SpaceX 預計於6月12日掛牌上市所帶動的低軌衛星題材，但10日相關概念股表現普遍疲弱，僅國巨逆勢大漲。根據市場資料，低軌衛星族群中，元晶盤中上漲逾7%，鐳洋科技漲幅超過6%；反觀奇鋐及系統電則下跌近5%。

除息秀將登場

此外，國巨預計將於本週五進行除息交易，每股配發現金股利6元，現金股利發放日訂於7月3日。隨著營收創高、漲價效應延續、低軌衛星題材發酵以及除息行情加持，國巨近期成為台股盤面最受矚目的強勢指標股之一。

今日雖然台股大盤走弱，加權指數盤中一度重挫逾500點，但國巨*表現一枝獨秀，以864元開出後，短短數分鐘內即鎖上漲停價908元，盤中吸引超過1.7萬張買單排隊等候成交。不過隨著大盤賣壓出爐，國巨*漲停打開，但仍力守紅盤之上。

被動元件族群全面點火

在國巨領軍下，被動元件概念股同步掀起漲停潮，包括 大毅、日電貿、光頡、馥鴻、雷科、信昌電、今展科、鈺邦及蜜望實等個股盤中亮燈漲停，族群氣勢相當旺盛。

不過隨著大盤賣壓湧現，相關個股也同步走低，但仍有不少個股力守紅盤，馥鴻、雷科維持漲停板，斐成上漲逾8%，華容、今展科上漲逾7%，蜜望實、大毅上漲逾6%。

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