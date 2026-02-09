國巨1月營收創新高 AI應用拉貨強勁

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件大廠國巨今天下午公布1月自結合併營收新台幣130.3億元，較2025年12月增加5.5%，比去年同期成長27.13%，創歷史單月新高，若以美元換算，國巨1月營收月增加4.9%、年成長32.5%。

國巨說明，1月營收較去年12月增加，主要是人工智慧（AI）相關應用客戶拉貨動能持續強勁，且1月工作天數回復正常，加上大中華區客戶在農曆年前增加備貨帶動。

展望未來，國巨表示，地緣政治上的重大不確定性依然存在，客戶庫存已達健康水準，審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

產業人士指出，國巨集團2月1日起調漲厚膜電阻價格，主要是2025年11月底中國被動元件廠商啟動調漲電感磁珠、陶瓷電容、壓敏電阻、厚膜電阻等報價，因應金屬材料價格飆升、對被動元件原材料成本上揚的影響。（編輯：黃國倫）1150209