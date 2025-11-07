國巨10月營收同期新高 AI需求續強

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠國巨今天下午公布10月自結合併營收新台幣113.52億元，月減2.8%，年增8.47%，創同期新高。國巨指出，儘管中國十一長假工作天數減少，但利基型產品與人工智慧（AI）相關應用需求持續強勁。

國巨累計今年前10月自結合併營收1083.14億元，較2024年同期增加6.06%。

展望未來，國巨表示，儘管地緣政治重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水準，公司審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

廣告 廣告

國巨先前評估，第4季營收較第3季持平，毛利率和營業利益率可小幅季增，預期2026年營運可持續成長，主要受惠人工智慧及高階產品應用需求。

國巨表示，目前AI相關營收比重約10%至12%，第4季訂單出貨比（B/B Ratio）將較第3季持平，今年產能增加幅度約10%至20%，因應AI應用強勁需求。（編輯：楊蘭軒）1141107