國巨12月營收年增近3成 2025年首破1329億

▲國巨去年營收表現亮眼。圖為國巨董事長陳泰銘。（圖／國巨提供）

[NOWnews今日新聞] 國巨2025年營收再刷新紀錄。國巨今（7）日公告，去年12月合併營收123.51億元，月增0.7%、年增29.7%；累計2025年全年合併營收1329.3億元，年增9.3%，寫下年度營收歷史新高。

不只全年創高，單季表現也同步改寫紀錄。國巨自結2025年第4季合併淨營收359.68億元，季增8.7%、年增19.9%，同樣是單季新高。

國巨說明，12月雖遇到耶誕、新年假期以及期末庫存盤點，工作天數減少，但AI相關應用需求維持強勁，歐美市場拉貨表現優於預期，加上產品組合持續優化，仍推升12月營收續強，並創下同期單月新高。

