國師唐綺陽開金口獻唱主題曲！ 初孟軒曝女神邵雨薇私下「這句話」救了他

邵雨薇（左）在《啵me之我的青春住了鬼》中對初孟軒相當關心。風暴國際股份有限公司提供

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇與初孟軒領銜主演，今日正式公開正式預告，電影描述初孟軒飾演的導演帶領劇團成員勇闖鬧鬼劇院，企圖以最後一齣戲挽救夢想，並在排戲過程中與劇場管理者邵雨薇展開一段跨越工作夥伴的情感。電影主題曲〈等不到的等〉是由「國師」唐綺陽首度獻聲演唱，引發網路熱烈討論。

初孟軒近距離對戲超緊張 邵雨薇暖心喊話要學會勇敢

談及與邵雨薇的合作，初孟軒坦言起初既緊張又小心，特別是涉及表演上的肢體接觸時，他都會反覆確認與討論，深怕冒犯對方。直到兩人在戲外聊天拉近距離，邵雨薇大方分享表演心法，溫柔對他說出：「你要學會勇敢，有想到什麼就勇敢去做，不要顧這麼多。」這句話成為初孟軒的強心針，讓他後續演出能放下顧慮。

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（右起）教導顏廷儒、陳昱廷和李雪戲曲唱法和身段。風暴國際股份有限公司

邵雨薇挑戰戲曲難度高 李雪反向練習音癡演技

邵雨薇在片中身著戲曲服裝展現專業唱腔與身段，她透露戲曲的細節極其困難，包含身段、唱歌與表情都需精準到位。雖然過去曾接觸過相關題材，但此次深入學習後，才真正發現文字與曲調之美。

一同參與訓練的演員如陳昱廷、顏廷儒則自嘲肢體不協調，練習過程艱辛。反觀舞蹈老師出身的李雪，雖能快速掌握身段拍子，卻因角色設定是音癡，必須先學會正確唱法後再練習「唱得難聽」，意外成為演技上的巨大挑戰。電影將於2026年1月23日上映。



