國師唐綺陽預告「天蠍座」上半年超賺錢 雙魚破財有壓力

許多民眾期待能在2026年繼續賺大錢，星座專家唐綺陽公布上半年財運最旺、最差排行榜前3名的星座，其中太陽、上升在天蠍座以多元發展機會成為財運最旺冠軍，太陽、上升在雙魚座則面臨「人生重大課題」導致財務壓力變大。

「國師」唐綺陽分享2026上半年財運最佳3星座：

TOP3 太陽／上升在射手座

他們的財運好壞與人際關係息息相關，若能擁有良好人緣，將有源源不絕的訂單與投資機會，偏財運也很旺，建議可深入研究投資理財，開拓更多元的理財管道。

TOP2 太陽／上升在雙子座

雙子座財帛宮上半年逐漸活躍，財運也隨之提升，但可能出現賺到錢卻賠上健康，又或是手裡的錢只是收回舊債等狀況，整體而言仍能獲得意外進帳。

TOP1 太陽／上升在天蠍座

天蠍座因有多方發展潛力，將迎來許多副業斜槓機會，若能開發自己的其他專業技能，或是勇敢跨出舒適圈，更有機會得到豐厚的財務回報。

2026上半年財運表現較差的3星座：

TOP3 太陽／上升在牡羊座

受到外界事物牽制影響，牡羊座的正財近期可能有所損失，或是轉錢不順，預計在3月至4月期間能有所改善。

TOP2 太陽／上升在摩羯座

其實摩羯座這段時間的事業表現頗佳，同時也因支出一些必要花費，或用在處理內部問題，導致有些入不敷出，不過別擔心，這些投資多是用於升級自我的必要建設，日後將有所回報。

TOP1 太陽／上升在雙魚座

由於「人生重大課題」到來，同時要處理因夢想或規劃產生的財務支出，或是投資產生的資金周轉不靈等等，這都讓他們感覺財運不是很順，建議適時放下耗力又無法獲利的事物，以減輕壓力。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

