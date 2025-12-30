國師年末開金口！唐綺陽發聲療癒人心 曝「轉跑道」關鍵：不該埋沒

四季線上／陳軒泓 報導

靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》2026年1月23日在台上映，主題曲〈等不到的等〉搶先曝光，由占星專家「國師」唐綺陽首度跨界獻聲演唱，歌曲MV上架後立刻在社群平台引發熱烈討論，粉絲驚喜盛讚她的美聲為電影注入全新的情緒層次。而談到這次答應演唱的原因，唐綺陽坦言，監製蔡意欽的熱情邀請與鼓勵，是她踏出這一步的關鍵，「他一直覺得我有唱歌的能力，不應該被埋沒。」

唐綺陽開金口演唱電影主題曲〈等不到的等〉（圖／風暴國際）

唐綺陽進一步分享，監製蔡意欽是自己的學弟，當初接到邀請時其實既意外又躍躍欲試，在對方的盛情之下，加上自己也想嘗試不同的創作形式，決定答應挑戰！真正走進錄音室後，才發現這次經驗比想像中更緊張，「錄音室裡所有細微的聲音都會被放得很大，一點小瑕疵都聽得很清楚。」再加上由金曲製作人陳建騏親自配唱，讓她一度有「獻醜」的壓力，所幸在對方溫柔而專業的引導下，她逐漸放下緊張，最終完成這次難得的音樂挑戰。

廣告 廣告

唐綺陽唱歌美聲震驚網友（圖／風暴國際）

《啵me之我的青春住了鬼》集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒與「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出。電影透過青春、鬼魅與劇場元素交織出一段遺憾與救贖的愛戀，唐綺陽談到對主題曲的理解，她認為這首歌與電影都承載著屬於舊時代的情感觀，「等待不難，難的是放棄。」她也分享，人生中真正放不下的，往往不是事件，而是所關心的人，而這些牽掛本身，其實也是一種幸福。

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒騎腳踏車載著邵雨薇，畫面青春洋溢（圖／風暴國際）

【看更多】

瑪菲司趕場跨年初體驗！將帶200隻Labubu送觀眾 驚喜預告舞台演出

吳申梅總結3年人妻心情！ 創作新歌曝婚後生活 開口就唱到落淚

羅時豐「半夜塞錢給媽」自爆秀場行情！住宅內部奢華曝光 邰智源震驚「賺很大」

【FastTV飛速看】歌壇新勢力在此！《全能歌手》直播不中斷

【精選推薦】《女人我最大》是幫我？還是毀滅我？唐綺陽揭12星座「誰適合一起工作」





更多四季線上報導

韓流天王 RAIN「裸肌打碟」畫面瘋傳！一月攻蛋保持「最佳狀態」未開唱先轟動

曹蘭「女女戀」溫柔守護劉瑞琪！ 3分半催淚告白惹哭網 動容演技超乎預期

看四季跨2026，整年都超666！四季線上全台跨年晚會