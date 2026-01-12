國師重話示警！唐綺陽揭「業力引爆」時間點

星座專家「國師」唐綺陽示警了。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）





星座專家「國師」唐綺陽表示，近期星象顯示諸星齊聚魔羯座（金星、太陽、火星、水星），使「上位者、權力核心、政府與長官」成為輿論焦點，而海王雙魚衝刺，也有可能讓隱藏的秘密、詐騙事件、因果業力都逐一引爆，示警「人最好不要做惡，否則天理昭昭，報應不爽，不是不報時候未到。」

唐綺陽發文分析本週星座運勢，諸星魔羯時，「上面的人、長官、政府」都是焦點，於是發生了美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦、國內知名餐飲商傳出通路定價問題，執行長出面滅火，這些全都在魔羯星群（金、日、火、水）時引發，「上面的人」或被注意、被炎上、或有所行動，全都相當忙碌。

唐綺陽指出，海王雙魚衝刺（土星雙魚也進入倒數一個月），也有可能讓隱藏的秘密、詐騙事件、因果業力都逐一引爆，雖引爆的只是少數（畢竟有些仍「因緣不具足」），但仍十足警世，「人最好不要做惡，否則天理昭昭，報應不爽，不是不報時候未到。」海雙魚也提醒人注意「逃避、上癮、自欺」會有何後果，也因有了後果，人們才能甦醒，進而能有判斷；欺騙之苦似乎是成長須付出的代價。

唐綺陽說明，本週星象由金星打頭陣，週六率先離開魔羯，進入水瓶，帶來「水瓶氣息」，「人之事」將成焦點，像是有重要活動集結（婚喪喜慶），或參與社會活動（社區、學校、公司活動、尾牙），或是朋友聚會變多，認識不少新朋友，且隨諸星陸續進水瓶，人民意志更蓬勃、更有力。

