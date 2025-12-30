國師開金嗓！唐綺陽首度跨界「為國片唱主題曲」 相隔50年圓夢：好緊張

占星專家唐綺陽首度跨界成為歌手，為國片《啵me之我的青春住了鬼》獻唱主題曲《等不到的等》，實現了她相隔50年的音樂夢想。唐綺陽坦言因緊張錄製多次，但她的溫暖嗓音獲得網友一致好評。同時，歌手A-Lin也為電影《陽光女子合唱團》演唱主題曲《幸福在歌唱》，透過歌聲傳達電影中從悲傷找尋幸福的核心理念，感動了眾多粉絲。

唐綺陽為學弟跨界獻唱電影主題曲。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

占星專家唐綺陽首度跨界當歌手，為國片《啵me之我的青春住了鬼》獻唱主題曲《等不到的等》。唐綺陽在社群媒體上分享，她小時候原本有機會出唱片，沒想到再次錄製歌曲竟是在50年後。為了這次跨越舒適圈的嘗試，她感到非常緊張，來回錄製了好幾次。她也表示感謝製作人給予的機會，讓她能圓夢開金嗓。

當唐綺陽的歌曲MV上架各大平台後，立即引起網友熱烈討論。許多人讚嘆「國師」的歌聲非常動人，給人一種溫暖的感覺，令人感動不已。

A-Lin為電影《陽光女子合唱團》唱主題曲。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

除了唐綺陽，知名歌手A-Lin也為另一部國片《陽光女子合唱團》獻唱主題曲《幸福在歌唱》。A-Lin表示，她將看過電影的感受以及自己與家人的相處經驗，全都融入歌聲中表達出來，溫暖了所有粉絲的心。

