「國師」唐綺陽宣布新身份！認了感到「獻醜」壓力 網驚呼：起雞皮疙瘩

《啵me之我的青春住了鬼》唐綺陽開金口演唱電影主題曲〈等不到的等〉。風暴國際股份有限公司提供

靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲〈等不到的等〉，由占星專家「國師」唐綺陽首度跨界獻聲演唱，MV於28日上架後立刻在社群平台引發熱烈討論，粉絲驚喜直呼：「聽到前奏就哭了，這歌會紅。」、「不可能國師唱歌這麼好聽吧！」、「聲音太有故事感！」

談到這次答應演唱的原因，唐綺陽坦言，《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽的熱情邀請與鼓勵，是她踏出這一步的關鍵，「他一直覺得我有唱歌的能力，不應該被埋沒。」唐綺陽透露，蔡意欽是自己的學弟，當初接到邀請時其實既意外又躍躍欲試，在對方的盛情之下，加上自己也想嘗試不同的創作形式，決定答應挑戰。

真正走進錄音室後，唐綺陽才發現這次經驗比想像中更緊張，「錄音室裡所有細微的聲音都會被放得很大，一點小瑕疵都聽得很清楚。」再加上由金曲製作人陳建騏親自配唱，讓她一度有「獻醜」的壓力，所幸在對方溫柔而專業的引導下，她逐漸放下緊張，最終完成這次難得的音樂挑戰。

《啵me之我的青春住了鬼》唐綺陽（右）接受電影監製蔡意欽邀約，決定獻唱主題曲。風暴國際股份有限公司

唐綺陽感嘆：等待不難、難的是放棄！

〈等不到的等〉是一首深沉內斂的抒情歌曲，以「等待」為題，描寫人在極度孤單與絕望中，仍選擇留下來、替自己守住一個交代的心境，歌詞巧妙結合電影劇中劇《寶釧》的意象，呼應「薛平貴與王寶釧」中「寒窯苦守十八冬」的情感原型，並揉合現代唱腔與歌曲聲調，讓古老的等待情懷轉化為貼近當代的情感獨白。

許多網友都被唐綺陽台語獨白感動，直呼：「台語部分起雞皮疙瘩！」、「台語那段是神來之筆，老師的詮釋很有韻味。」MV畫面則是唐綺陽在錄音室深情獻唱的畫面，與男女主角邵雨薇與初孟軒在劇中相遇、相知的片段交錯呈現，和歌曲情緒相互呼應。

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒（前）騎腳踏車載著邵雨薇，畫面青春洋溢。風暴國際股份有限公司

唐綺陽談到自己對〈等不到的等〉的理解，她認為這首歌與電影都承載著屬於舊時代的情感觀，「等待不難，難的是放棄。」她也分享，人生中真正放不下的，往往不是事件，而是所關心的人，而這些牽掛本身，其實也是一種幸福。《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。



