「國師」唐綺陽揭2026年運勢 3星座迎接重大轉變挑戰

【緯來新聞網】星座專家唐綺陽預測2026年星座運勢指出，2026年為「火象元年」，全年將由牡羊座、獅子座與射手座的能量主導，象徵個人爆發力與重生機會的年份，適合展開全新計畫並迎接自我轉型。

唐綺陽揭2026年星座運勢。（圖／翻攝唐綺陽FB）

唐綺陽表示，2026年上半年是啟動和行動的黃金期，特別是1月到3月，宜開發新方向、積極推動計畫。3月至6月則適合調整與修正策略。下半年開始，個人將更渴望忠於自我，不再壓抑或妥協，有利於勇於冒險、挑戰現狀者。



土象星座：舊事重提、壓力轉化為更新動能

金牛座、處女座與魔羯座因水星逆行位於風象宮位，易有舊事纏身，可能干擾原有節奏。唐綺陽建議，應預作心理準備，面對潛在的無形壓力，將之轉化為更新與蛻變的動能。



風象星座：跨界發展與人際壓力並存

雙子座、天秤座與水瓶座將以全新形象出發，有機會拓展事業版圖，進入跨領域發展。土星與海王星的合相提醒需謹慎處理人際關係壓力，若能妥善應對，反而是向上躍升的契機。水逆期間應避免過度分心，需親自處理各項事務以減少錯誤。



火象星座：迎接關係與責任的重大挑戰

牡羊座、獅子座與射手座受到天王星與冥王星影響，將經歷關係驟變，建議勇於面對變局。另受土星與海王星牽動，需承擔更多責任並收斂過往衝動行為。水逆時期宜處理家庭與財務議題，避免在投資上出現疏忽。



水象星座：內在轉變與財務成長同步發展

巨蟹座、天蠍座與雙魚座將經歷思維重構與價值觀改變，具備升遷與理財轉型的機會。土星與海王星影響之下，需實質投入工作與健康管理，不能依賴他人協助。木星的正向加持使3月有望收穫過往努力成果，水逆則可能與舊人舊事再度連結。

