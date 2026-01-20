國師"開金口"! 唐綺陽為電影主題曲獻唱 以炸雞潤喉
生活中心／綜合報導
由蔡意欽監製的靈異愛情電影今天（20日）舉辦首映會，電影主題曲找來，號稱已經輕量化的重量級來賓跨界獻唱，占星專家「國師」唐綺陽首度獻聲演唱，讓大家又驚又喜，不過，唐老師坦言，一開始很緊張，擔心自己做不好。
歌曲「等不到的等」片段：「我住在這裡，安全地想你，等待不難，難的是放棄。」是國師唐綺陽，首度跨界替電影主題曲獻聲演唱，因為邀請她的正是學弟蔡意欽，國師說，你敢邀我，我就敢唱。電影監製蔡意欽vs.占星專家唐綺陽：「我想說一定要有一個重量級的人，來詮釋這首歌，但我後來變『輕量級』了，怎麼辦，但是妳的地位是重量級。」
電影監製蔡意欽跟國師唐綺陽是學姊學弟關係。（圖／民視新聞）但唐老師好謙虛，坦言一開始有猶豫一下，擔心自己做不好，直到看到有陳建騏、葛大為這個黃金陣容，才決定試試看。占星專家唐綺陽：「我怕我做不好，因為講話講那麼多年了，我總怕我的嗓子是不好的，然後要唱專業的歌曲，要進錄音室，絕對不是唱KTV等級的。」一樣是用聲帶工作，唐老師說，進到錄音室相當緊張，也忍不住抱怨，歌曲難度太高了啦。
國師唐綺陽坦言，首次進錄音室唱歌很緊張，擔心自己做不好。（圖／民視新聞）占星專家唐綺陽：「我是有點埋怨啦，因為我覺得陳建騏，沒有為我量身打造這首歌，我比較適合唱葉倩文那種路線，這首歌充滿了很細膩的感情轉折，唱得我痛苦死了，所以在錄音室裡，磨了兩個月。」唐綺陽還說，當時還靠吃炸雞保養喉嚨，不小心復胖2公斤。不過，國師呀，不用擔心啦，自從2024年甩掉20多公斤後，現在看起來根本是實際年齡除以二，而且，老師的歌喉，也讓影迷們大為震驚，甚至聽到哭。電影監製蔡意欽：「（影迷）看完電影，覺得這首歌怎麼會這麼感人，那麼澎湃，還有人說是2026年最大的驚嚇。」不少影迷聽到嚇到，原來國師做什麼像什麼，不只要拿金鐘，再來，更要挑戰金曲、及金馬獎。
原文出處：國師「開金口」！唐綺陽為電影主題曲獻唱 靠「炸雞潤喉」復胖2公斤
2度預言前總統陳水扁勝選! 混元禪師圓寂享壽82歲
「秘密業力」將引爆！國師唐綺陽勸：莫作惡
唐綺陽甩肉28公斤！「火辣S曲線」曝光…網暴動
