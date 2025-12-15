國庫恐少賺逾百億！房市買氣凍結房價盤整 房地合一稅收同步爆減

記者陳韋帆／台北報導

房市買氣急凍、房價盤整，專家估全年房地合一稅收至少年減百億以上。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

根據財政部最新資料，11月個人房地合一稅收41.42億元，寫下近9個月以來新低，累計前11月稅收474.3億元，年減23%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，市場交易量衰退及房價脫離上漲期，推估全年房地合一稅收至少年減百億以上。

統計顯示，11月個人房地合一稅收為41.4億元，年減20%，創下近9個月新低。若以區域來看，過去常由台中領先的現象已改變，11月新北市以13.3億元逆勢年增35%，成為個人房地合一稅收的稅收王。其次是台中市7.4億元，年減25%；高雄市6億元，年減13%；台北市4.7億元，年減4%；桃園市3億元，年減幅度則高達62%。

曾敬德分析，房地合一稅收減少有喜有憂，喜的是房價趨於平穩，購屋民眾可以慢慢選，憂的是可能影響財政收入。不過，房價大漲後，房地合一稅收仍相當驚人。他提醒，近期有稅捐機關要求社區提供住戶資料等紀錄，建議民眾若要符合400萬免稅額規定，一定要完全符合相關規定。

他指出，個人房地合一稅的400萬免稅規定，除了要求個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記外，還需「持有並居住於該房屋連續滿6年」等條件。其中，不僅要連續設籍滿六年，還要有實際居住的事實。由於涉及的稅收金額較大，民眾一定要充分了解並完全符合規範。

