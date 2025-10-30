國慶日收回鑰匙 男友抓狂開瓦斯放火女友家

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子與王姓女友感情出現問題，林男揚言輕生，女友報警將他送醫並收回租屋處鑰匙，林男不爽，竟把瓦斯搬進房內，打開瓦斯桶讓瓦斯逸散，再點燃香煙引發大火，林男被救出送醫撿回一命，但被檢察官依公共危險罪起訴。

檢方指出，今年國慶日當天凌晨兩點，林男(47歲)與王女鬧分手，林男在王女租屋處揚言輕生，女友見他情緒失控，趕緊報警處理，並在警方協助下將林男送醫；王女鐵了心要跟林男分手，於是收回他手的租屋處鑰匙，此舉引來林男不滿，當天從醫院出院後，立即回到王女位於鼓山區的租屋處，並將一桶瓦斯搬進房內。

廣告 廣告

林男把瓦斯打開，讓瓦斯逸散至整間房子，他再點燃香煙吸食，瞬間引發大火，導致屋內沙發、天花板、棉被 、貓跳台等物品被火燒毀，林男也因逃生不及受困屋內，被消防員救出後撿回一命。

檢警偵辦時，林男坦承犯行，由於相關事證明確，林男被檢方依公共危險等罪起訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦

59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響

別再當盤子！好市多11種商品「品質差又貴」衛生紙、牛排上榜

謝龍介認錯人質詢狂問堰塞湖 管碧玲笑到哭：我不是劉部長啦

