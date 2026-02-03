國慶變忌日！3歲女童遭巨大音箱重砸慘死 兇手竟是他

3歲女童遭巨大音箱重砸慘死。圖／翻攝自網路

印度孟買近日發生一起悲劇，一名年僅3歲的女童在巷弄中奔跑時，不慎被一旁為慶祝國慶日而設置的巨大音箱壓中，當場慘死。警方調閱監視器後發現，一名路過的舊衣回收商疑似勾到電線，導致音箱倒塌，目前被依過失致死罪起訴。

根據《印度快報》（The Indian Express）、《News18》、《新德里電視台》（NDTV）等媒體報導，事發於當地時間1月26日上午11時許，因逢印度77週年共和國日（Republic Day），孟買維克羅利（Vikhroli）地區一個組織正在舉辦慶祝活動，於巷弄間地上放置兩個巨大音箱喇叭。

廣告 廣告

維克羅利警署高級督察奈克瓦迪（Chandrakant Naikwadi）表示，當時一名舊衣回收商古蘭（Sayyad Guran）扛著袋子，走在女童前方，袋子不慎碰到了電線，隨後音箱開始搖晃，砸向從後方跑來的女童。

附近居民見狀後都嚇傻了，上前查看狀況，立即將女童送醫急救，不過女童傷勢過於嚴重，最終仍宣告不治。

3歲女童遭巨大音箱重砸慘死。圖／翻攝自網路

奈克瓦迪指出，喇叭音箱並沒有如往年一樣放在高處，而是放在地面，查看監視器後「確認是回收商的袋子絆到了音箱電線」。他也透露，事後詢問該名舊衣回收商，對方表示並不知情。

警方表示，經調查後，根據現行《印度刑法典》（BNS）第106條《過失致死罪》，對活動組織負責人帕爾馬爾（Vinod Parmar）、舊衣回收商古蘭（Sayyad Guran）提起刑事訴訟。



回到原文

更多鏡報報導

生死一瞬間！6歲童玩冰墜河...父拚死救娃險滅頂 路人合力救回

中國大橋又垮了！原定9月通車突坍塌釀「2死3失聯」 網友諷：這啥材質啊

部落客PO「挑戰摸日本空姐」12秒片！遭炎上爽喊「賺到流量」...黑歷史全被挖

直擊／傾盆大雨如淚水！大S離世一周年紀念像今揭幕 S媽神情哀戚抵達金寶山