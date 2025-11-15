國慶連假 宜蘭縣民眾服務社舉辦捐贈五穀廟愛心便當發放

▲愛心便當發放前五穀廟依例由主委林明昌(右)率信徒舉行祭拜神農大帝。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭五穀廟11日上午發放愛心便當，剛好是國慶日連續假期，現場特別增加飲料水果給弱勢民眾，大家非常開心。五穀廟主委林明昌感謝宜蘭縣民眾服務社的愛心支持，捐助了此次愛心便當發放的全部經費，並感謝理事長游聰木親自率領多位理監事到場服務，場面溫馨。

為感念神農大帝神威顯赫、澤佑蒼生，宜蘭五穀廟自去年10月28日成立「神農愛心會」，利用每個月的最後一個星期六中午發放愛心便當給轄區的低收入戶與弱勢家庭及遊民，當初設定每月每次發放300個便當，但一年來每月固定時間前來領取的民眾遽增，從每月300個增到500個，今年6月更增多有700人來領取，顯見「世上苦人多」。

▲五穀廟前等候領取愛心便當弱勢民眾。

五穀廟主委林明昌表示，由於善心各界的捐獻及為讓更多需要的貧眾都能感受到「神農愛心會」的溫暖，今年七月決定將實施一年多來愛心便当發放，改為每月發放二次，原則定在每月第二及第四個星期六上午發放，讓更多人感受神農大帝的恩典。

10月11日是國慶連假，為配合服務社會共濟群力，宜蘭縣民眾服務社特別透過前理事長現任五穀廟主委林明昌安排，承擔捐獻此次的「愛心便當」發放的全部費用，而預定今日上午11時才開始發放，上午7時就有人到場排隊，場面熱烈，宜蘭縣民眾服務社現任理事長游聰木、祕書長武建華及黃勝平、陳逢富等理監事多人則親到現場服務，傳達愛心並展現民眾服務社為民服務宗旨。

▲感謝善心單位今日特別加碼捐贈的魚油。

五穀廟主委林明昌與總幹事陳金爐指出，感謝眾多善心人士義行，每月固定的專案做愛心捐献，此次更感謝游聰木理事長及理監事等愛心人士的贊助，讓五穀廟「神農愛心協会」的活動越做越多，相信「施比受更有福」，希望五穀廟提供的「愛心平台」能引起更多社會大眾的迴響，做好事大家一起來，歡迎各界善心人士共同來做愛心。(照片記者林明益翻攝)