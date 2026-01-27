國手秀國訓伙食吃超飽！網讚執政黨有做事 他嗆「體育與政治無關」遭炎上

一名國手稱讚國訓中心提供的自助餐飲食豐盛，讓國手吃很飽。（示意圖，本刊資料照）

近日一名國手在社群平台分享國訓中心的豐盛伙食，意外引發一場網路論戰。有網友留言感謝執政黨對體育資源的投入，卻遭該國手回覆「與政治無關，體育是大家一起努力的成果」，此舉引起部分網友不滿，質疑他享受資源的同時，卻刻意忽視背後的政策推動。

這名國手在社群曬出在國訓中心用餐的照片，餐盤上裝滿厚片吐司、散蛋與豐富肉類與時蔬，提到自助餐吃到飽令人感到「罪惡」，連早餐厚片抹醬都毫不手軟，伙食福利甚至讓他的國手朋友體重「失控」，從99公斤飆升至近130公斤，證明現在的國手絕對「有吃飽」。貼文吸引上千網友按讚，更有網友肯定執政黨的付出，直呼：「選手有吃飽，繳稅就很甘願，爽啦！」。

一名國手曬出在國訓中心用餐的餐盤照片，卻否認進步與政治有關，引發網友抨擊。（翻攝Threads）

國民黨政府與民進黨政府對體育後勤政策的差異？

然而，原PO卻反駁網友觀點，認為「進步與政治無關」，激起網友翻出過往體育環境的辛酸史，將焦點指向不同執政時期的資源投入差異。許多資深體育迷與網友指出，過去台灣國手待遇堪憂「國訓中心如果不是民進黨執政大幅推動改革，以前的樣子就是很寒酸」，討論串列舉過去馬政府時期，國訓中心環境被譏為難民營跟監獄、選手出國比賽甚至得自備泡麵或發生「竿子沒送到」的荒謬往事。

相比之下，民進黨政府對國訓中心的改建，出國比賽派遣專屬廚師團隊隨行，以及隨隊防護體系的建立，都是政治決策後的產物。更有網友以「安洗瑩羨慕台灣待遇」為例，強調台灣體育後勤水準的進步有目共睹。

這名國手被網友砲轟了哪些論點？

這名國手遭網友重砲轟「身在福中不知福」，更被貼上「國手富二代」的標籤，批評其對過去體育資源匱乏的歷史極度無知。部分網友則宣洩「不求你感謝，但請別抹殺政治貢獻」的憤怒感，並譏諷「對有些人來說承認民進黨做得好可能就是要他的命」「對他們來說什麼都是理所當然，民主也是」。

另外，有網友則感嘆所謂的環境進步，絕對不是一句「大家一起努力」就能概括的空話，「是有人很認真很努力在推動」才能換來資源的改變，如果大眾總是鄉愿地主張「與政治無關」，導致做事的人得不到選票肯定與實質回饋，質疑未來還有誰願意承擔政治風險去推動改革。

