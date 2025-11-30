國手老公外遇、家暴！安歆澐發不自殺聲明 遭掐脖缺氧暈厥、全臉爆血管傷照曝光

安歆澐（右）上許聖梅的節目，訴說遭遇家暴過程。翻攝哏傳媒臉書

44歲安歆澐之前爆出遭小16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰家暴，日前上許聖梅的直播節目《危機女王》，揭露家暴過程，以及當時被打後受傷的照片，同時公開發布「不自殺聲明」，希望大家保護她。

安歆澐受傷照片中雙眼都是紅的，她透露，當時對方一手拿美工刀、一手掐住她的脖子，力氣大到她無法承受，她為了抵抗刀子不要刺傷自己，對方還用她的頭髮纏繞住她的脖子，導致她腦部嚴重缺氧，當場暈厥，眼結膜也出血，臉部血管也都大爆裂。

廣告 廣告

安歆澐出面控訴遭莊英杰家暴。翻攝安歆澐臉書、YouTube

老公外遇好友！坦言一度想不開「告別」姊姊

莊英杰外遇安歆澐的朋友，讓安歆澐坦言一度想不開，人在外面打電話給自己的姊姊「告別」，姊姊跟姊夫當下都超緊張，報警、叫救護車，更警告她千萬不能掛掉電話。許聖梅聽了也很心疼，驚呼：「妳一定要答應我們大家，絕對不可以（想不開）。」安歆澐也說自己不會在這樣，直說：「不可以、不可以...」



回到原文

更多鏡報報導

《星光》安歆澐遭小16歲老公拿刀掐脖家暴 公開「血管大爆裂」驚人傷勢照

袁惟仁緊急送醫！前妻陸元琪無奈發聲了 公開懇求外界一事喊「放過」

陳孝萱「心臟病發」緊急送醫畫面曝光 連晨翔自責哭到崩潰！揭現場「非常嚴肅」