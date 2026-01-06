國手詐騙狂吸金／冒名運彩公會理事長吸金5000萬 奪牌國手遭起訴繼續騙

前桌球國手楊彗琪以投資彩券行等名義，吸金詐騙逾5千萬元。（翻攝台灣同志運動發展協會粉專）

前桌球國手楊彗琪遭控吸金詐騙，形象崩壞！本刊最近接獲被害人投訴，指控楊自稱彩券行大股東，鼓吹網友投資囤買刮刮樂，並承諾按月發放紅利，沒想到簽約後，楊不但沒依約分紅，還用各種理由借錢，最後索性倒債失聯。本刊調查，楊4年前就曾冒用台灣運彩經銷公會理事長的名義，到處騙人合股經營彩券行，捲走了5,000萬元，遭檢調偵辦，上個月才被起訴，但是她似乎沒有學到教訓，仍然繼續詐騙，行徑十分惡劣！

上月中，台中地檢署針對桌球國手楊彗琪涉嫌偽造文書、違反《銀行法》等罪提起公訴，原來楊4年前開始，遊說保險客戶投資經營彩券行，她謊稱曾在運彩公會工作，與運彩公會理事長何昱奇的關係很好，並冒用何的名義向客戶募資，短短2年騙了35名客戶、捲款5,000萬元，但這些錢最後又因為地下簽賭，通通輸光。

運彩公會理事長何昱奇（左）協助被害人組成自救會，並向檢調舉報。（翻攝何昱奇臉書）

本刊調查，楊彗琪聲稱何昱奇授權她找人合股經營彩券行，強調此高報酬投資除了能保本，還可按月領5～20％不等的紅利，最扯的是，楊還利用她與何簽立的合股契約書取信被害人，契約註明何負責營運管理，保證每月按比例分紅，投資1個單位30萬元，就可分紅1.8萬元，但全是一場騙局。

何昱奇告訴本刊，前年4月，有被害人透過臉書問他是否授權楊募資，他才知道自己被冒名，氣得與楊對質，並與被害人組成自救會、積極蒐證、向檢調檢舉。檢調查出，楊盜刻何與彩券行的大小印章，一人分飾二角、偽造契約書，還另外準備一支手機，用何的名義傳訊給自己，用來取信被害人，最後自稱把騙來的5,000萬元拿去簽賭，結果通通賠光，沒辦法賠償被害人。

楊彗琪冒用運彩公會理事長何昱奇名義募資，何得知後勸她懸崖勒馬。（讀者提供）

台中A小姐告訴本刊，前年10月想找人合夥開服飾店，楊彗琪透過臉書私訊她，聲稱是彩券行大股東，為因應春節刮刮樂需求，要找人集資囤貨，每單位5萬元，每個月可以分紅4％，過年當月還有額外紅利，希望A小姐出錢投資。

楊彗琪謊稱自己是彩券行大股東，以囤買刮刮樂月配分紅４％，誘騙被害人投資。（讀者提供）

A小姐說，楊彗琪是桌球國手，還傳了國家級桌球教練證及彩券行照片取信於她，她認為，楊很誠懇又曾是為國爭光的桌球好手，應不是詐騙，便與楊見面簽約，陸續匯款65萬元給楊，楊則簽下本票作為擔保；不過楊彗琪後續理由一堆，未依約給付紅利，後來更直接「賣慘」，說她重病、車禍等，還利用A小姐的同情心，開口借了5萬元醫藥費，A小姐積蓄被騙光只能借錢度日。

A小姐後來才發現楊彗琪用集資囤買刮刮樂的話術騙了10幾個人，由於楊早在前年就偽造文書詐騙35人、捲走5,000萬元，Ａ小姐質疑，司法單位對詐騙犯太過寬容、偵辦進度緩慢，也沒預防性羈押，才讓楊能不斷行騙，呼籲相關單位正視問題的嚴重性，也提醒大眾不要再被這個披著國手外衣的詐欺犯騙了。

針對相關指控，本刊試圖透過楊彗琪的手機、臉書與她聯繫查證，但其手機已成空號，臉書也已關閉，至截稿前無法取得其回應。

