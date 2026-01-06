國手詐騙狂吸金1／投資彩券行月領5%還保本 她靠飢餓行銷受害人全上勾

楊彗琪推薦遠房親戚到何昱奇的彩券行（圖）上班，並盜刻何與彩券行的大小印章行騙。（翻攝何昱奇臉書）

上個月中旬，台中地檢署針對一起涉嫌偽造文書、違反《銀行法》的案件提起公訴，比較特別的是，該案被告楊彗琪曾經是桌球國手，2018年還代表台灣參加在法國舉辦的國際運動會，得到銅牌。退役之後，楊曾在台中救國團及好幾間國中小學擔任教練，後來轉戰保險業，也累積不少忠實客戶。

為什麼一個曾經為國爭光的桌球好手，最後會跌落神壇，並且涉及多項罪名被起訴？原來，楊彗琪4年前開始，遊說保險客戶投資經營彩券行，她謊稱曾在運彩公會工作，與運彩公會理事長何昱奇的關係很好，並冒用何的名義向客戶募資，短短2年，楊騙了35名客戶、捲款5,000萬元，但這些錢最後又因為地下簽賭，通通輸光。

本刊調查，楊彗琪吸金詐騙的手法非常大膽，她聲稱何昱奇想找人合股經營彩券行，但因太忙，所以授權她去找股東投資，她向被害人提出多種長、短期投資方案，強調除了能保本，還可按月領5～20％不等的紅利，不斷慫恿對方投注資金，增加被動收入。

如果客戶遲疑，楊彗琪就會展開飢餓行銷，誆稱一堆人等著抽籤加入這種高報酬投資，還要對方自行搜尋「何昱奇」的名字，搭配自己與何的合照，並以何是名人、不可能跑掉賴帳的話術，讓許多被害人信以為真。最扯的是，楊還利用她與何簽立的合股契約書取信被害人，契約註明何負責營運管理，保證每月按比例分紅，投資一個單位、30萬元，可分紅1.8萬元，以此類推。

被害人看到契約及合照，就像打了強心針，紛紛匯款、加碼投資，但紅利沒領幾個月，楊彗琪就用各種藉口推拖、賴帳，最後失聯，大家才恍然大悟，原來全是一場騙局。何昱奇告訴本刊，前年4月，有被害人透過臉書問他，是否授權楊募資，他才知道自己被冒名，氣得與楊對質，並與被害人組成自救會、積極蒐證、向檢調檢舉，全案經20個月偵查，楊終於遭到起訴。

