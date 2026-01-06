國手詐騙狂吸金2／國家級教練證變詐欺工具 楊彗琪揪囤刮刮樂行騙全台

楊彗琪強調自己是桌球國手，還出示國家級教練證取信被害人。（讀者提供）

何昱奇無奈地說，楊彗琪是他太太的學姐，楊知道他在運彩公會任職後，先推薦遠房親戚到他經營的彩券行上班，不久就開始冒名詐騙，楊盜刻何與彩券行的大小印章，並一人分飾二角、偽造契約書，用來取信被害人。

「她根本就在演《神鬼交鋒》！」何昱奇告訴本刊，檢調單位事後搜索楊彗琪的住處，起出3支手機，其中1支手機桌布還是何的照片，原來她用何的名義傳訊給自己，然後再出示給被害人看，讓被害人信以為真，最後乖乖掏錢交給楊去「投資」，最後血本無歸。不過，楊接受檢調偵訊時，自稱把騙來了5,000萬元拿去簽賭，結果通通賠光，所以身無分文，也沒辦法賠償被害人。

不只因為吸金詐騙被起訴，本刊調查，楊彗琪前年開始還深陷債務官司，欠了好幾家銀行卡債，債主甚至包括融資公司及10多位民眾，此外，她也將自己的帳戶借給詐騙集團使用，被依違反《洗錢防制法》判刑6個月，就在被判刑後不久，她疑似因財務缺口太大，又再次重操舊業。

台中A小姐告訴本刊，前年10月，她想拿出部分積蓄找人合夥開服飾店，便在臉書社團發文，當時楊彗琪主動私訊她，聲稱是彩券行大股東，因為每年過年刮刮樂都熱銷，單月營業額可以達到800萬元，為了因應春節的需求，要找有興趣的人集資囤貨，每一個單位5萬元，每個月可以分紅4％，過年當月還有額外紅利，希望A小姐出錢投資。

楊彗琪傳彩券行照片（圖）給Ａ小姐，但婉拒Ａ小姐到店參觀。（讀者提供）

A小姐說，楊彗琪強調自己是桌球國手，並傳了國家A級桌球教練證、履歷及彩券行照片取信於她，不過，A小姐想實地去彩券行參觀，楊卻推稱：「店又不會跑掉！」並且告訴A小姐，越快投資、越快能領到紅利，A小姐認為，楊非常誠懇，又是曾經為國爭光的桌球好手，應該會愛惜羽毛，不是詐騙，於是與楊相約見面、簽約，之後陸續匯款65萬元給楊，楊則簽下本票作為擔保。

被害人Ａ小姐匯款65萬元給楊彗琪，並要求楊簽本票擔保。（讀者提供）

