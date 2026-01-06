國手詐騙狂吸金3／被討債就心肌梗塞得腦瘤 她靠賣慘再拐5萬醫藥費

楊彗琪（中）代表台灣到法國參加運動會，得到銅牌。（翻攝台灣同志運動發展協會粉專）

不過，A姐匯款後隔月，楊彗琪並沒有依約給付紅利，A小姐詢問，楊一開始說在趕萬聖節檔期，業務比較忙，後來又說投資進帳金額太大，要花一點時間抓帳，要A小姐再等等。到了去年1月，楊又說股東們在過年前要加碼大量囤貨，到時候靠批發刮刮樂給店家，更快回本，並承諾春節假期結束後，就會把累積的紅利一次發出。

楊彗琪謊稱自己是彩券行大股東，以囤買刮刮樂月配分紅４％，誘騙被害人投資。（讀者提供）

雖然話說得很滿，但楊彗琪完全沒有做到，春節假期結束後，她一下子說紅利發放會在元宵後，一下子又說要等到月底，理由用完後，就直接「賣慘」，說她流感病重、心肌梗塞、為了閃貓摔車昏迷、自殺未遂被救回，甚至說她因為腦部腫瘤在做化療，最誇張的是，楊還利用A小姐的同情心，開口借了5萬元醫藥費，再剝A小姐最後一層皮。

廣告 廣告

A小姐告訴本刊，她是單親媽媽，獨自撫養2個小孩，本來是想用存款投資做生意，沒想到最後卻被騙走了數十萬元，一筆紅利都沒領到，楊彗琪自稱被高利貸逼到走投無路，但A小姐也被楊害到借錢度日。「誰來可憐我？」A小姐無奈地說，她去警察局報案，警方也因金額不大、愛理不理，讓她十分煎熬。

為了要回辛苦存下的血汗錢，Ａ小姐去年幾乎每天都傳訊給楊彗琪討債，楊起初會立刻回訊，表示自己會努力籌錢，還承諾政府普發1萬元領到後，就會還給Ａ小姐，後來卻稱那是自己的「救命錢」，再次跳票，甚至惱羞成怒責怪Ａ小姐情勒、逼太緊。接著楊的回訊就變成隔天、隔週，再變成隔月，到最後索性換電話、失聯。

A小姐後來自行調查，才發現楊彗琪用集資囤買刮刮樂的話術，一共騙了10幾個人，由於楊早在前年就偽造文書詐騙35個人、捲走了5,000萬，A小姐質疑，司法單位對詐騙犯太過寬容、偵辦進度緩慢，也沒預防性羈押，才讓楊能不斷行騙，呼籲相關單位正視問題的嚴重性，也提醒大眾不要再被這個披著國手外衣的詐欺犯騙了。

針對相關指控，本刊試圖透過楊彗琪的手機、臉書與她聯繫查證，但其手機已成空號，臉書也已關閉，至截稿前無法取得其回應。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

國手詐騙狂吸金／冒名運彩公會理事長吸金5000萬 奪牌國手遭起訴繼續騙

國手詐騙狂吸金1／投資彩券行月領5%還保本 她靠飢餓行銷受害人全上勾