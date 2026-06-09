國揚股東會登場 創辦人侯西峰回鍋董事會

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國揚創辦人侯西峰(右)重返董事會，市場預期有望再度出任董事長。（資料照片）

國揚實業（2505）今（9）日召開股東會，除通過每股配發現金股利1元外，董事改選結果也備受市場關注，國揚創辦人侯西峰以承啟公司代表人身分重返董事會，其女兒侯嘉騏也獲選董事。市場預期，侯西峰有望睽違28年後再度出任董事長。

國揚2025年營收43.7億元，稅後淨利約9億元，每股稅後純益（EPS）2.37元，股東會通過配發現金股利1元。

國揚總經理彭邵齡表示，近兩年在信用管制及限貸措施影響下，住宅市場買氣明顯降溫，整體市場觀望氣氛濃厚，期待主管機關未來能視市場狀況適時調整相關措施，協助市場回歸正常發展。

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談及產業現況，彭邵齡指出，目前營建業除面臨銷售速度放緩外，缺工、缺料及營建成本上升等問題仍持續存在，其中土方處理及人力短缺對工程進度與成本影響尤為明顯。

彭邵齡表示，公司已擬定四大發展策略，包括聚焦都更與合建案、提高雙北廠辦布局比重、參與精華區招商及公辦都更開發，以及活化既有資產與強化策略聯盟，以因應市場變化。

國揚今年規劃推出土城廠辦案「國揚創新」及高雄住宅案「國揚鉑御」，兩案總銷合計約226億元。其中，土城廠辦案總銷約128億元，高雄「國揚鉑御」總銷約98億元。

此外，三重「國揚數位科技大樓」廠辦預計今年完工交屋，總銷約70億元，國揚持股50%，預售階段已全數完銷，可望挹注後續營運表現。

規劃中推案，包含高雄特貿三公辦都更案，預計今年取得建照，未來銷售規模估逾200億元；左營公辦都更案及北投大業路都更案也持續推進中，作為未來推案動能的重要來源。

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