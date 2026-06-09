國揚股東會》侯嘉騏台下見習 國揚逾200億案量遇住宅急凍
國揚昨（9）日召開股東會，外界除了關注董事改選與侯家布局，也關心公司在房市降溫下的營運表現。面對股東追問今年逾200億元推案量是否能帶動營收大幅成長，國揚總經理彭邵齡坦言，住宅市場「確實非常不好」，相較之下，廠辦銷售表現較佳，土城廠辦案今年推出後，成交金額已達13億元，凸顯國揚今年營運關鍵，已不只看住宅銷售，更要看廠辦、都更與完工認列能否接棒撐住動能。
國揚今年股東會之所以受到關注，一方面是公司2025年獲利明顯回升，另一方面則是今年董事全面改選，被市場視為侯家接班布局是否更明朗的觀察時點。因此，會場上股東關心的不只是去年獲利數字，也包括今年案量、營收認列、住宅與廠辦銷售狀況，以及經營團隊如何面對房市降溫。
在這樣的背景下，被視為接班人的國揚創辦人侯西峰次女侯嘉騏，昨日也坐在台下，全程聆聽股東提問與經營團隊回應，雖然她並未在會中發言，但在國揚董事改選與侯家接班布局受到外界關注之際，她現身股東會現場，已成為會場焦點。
去年獲利回升 但認列有時間差
觀察國揚營運表現，公司2025年營運表現明顯回升，去年共銷售10個建案，其中4案為成屋、6案為預售，總售出金額達97.72億元；全年營收43.71億元，稅後淨利9.02億元，每股稅後盈餘2.37元，優於前一年度的0.52元。
不過，國揚去年獲利回升，仍有營建業認列時點的因素。由於建案必須等到完工交屋後，相關收入才能反映在財報上，因此國揚2025年營收大幅成長，主要來自部分建案完工交屋及成屋銷售入帳，也因為營收認列與完工進度高度連動，國揚今年手上案量雖大，能否轉化為實際營收，成為股東會現場追問焦點。
在股東會現場，有股東追問，國揚今年可售案量不小，是否意味今年營收也有機會大幅成長。彭邵齡回應，今年將完工的是三重「國揚數位」，總銷約70億元；今年推出的土城廠辦案，總銷約128億元，高雄「國揚鉑御」總銷約98億元，合計今年可銷售案量約210億元。
但財務主管也補充，營建業採全部完工法，不一定每年都能平穩貢獻營收，即使案場銷售百分之百，只要當年度尚未完工，就不能認列入帳。換言之，國揚今年雖有逾200億元案量在手，但能否反映在營收與獲利上，仍要看完工交屋進度。
住宅買氣冷 高雄新案銷售不到一成
從銷售狀況來看，住宅與廠辦明顯出現兩樣情。彭邵齡在股東會上表示，現在住宅市場「非常不好」，即使住宅賣得好，在股價反應上也未必明顯，資金幾乎都往電子股集中，營建股可說是「爹不疼、娘不愛，政府更不愛」。
以國揚今年推出的高雄「國揚鉑御」為例，彭邵齡指出，該案約在5月20日推出，截至股東會時，簽約金額約7億多元，銷售率約7～8％。她表示，在目前高雄住宅市場每週成交多為個位數的情況下，該案表現雖不到熱絡，但「算是還可以」。
相較之下，廠辦成為國揚今年較具支撐的產品線。彭邵齡直言，「住宅不好，可是廠辦還不錯」，土城廠辦案今年推出後，目前成交金額已達13億元，顯示在AI、半導體與企業擴廠需求帶動下，廠辦及工業地產仍有一定買盤。
押廠辦與都更 降低住宅景氣衝擊
國揚在年報中也將廠辦與工業地產列為未來布局重點。公司指出，受AI產業鏈投資擴大、半導體產業成長，以及輝達台灣總部設立等因素影響，國內外企業在台擴展需求上升，帶動商用不動產與工業地產市場需求增長，公司將提高對雙北工業用地的開發投資。
除了土城廠辦案，國揚今年也有多個都更與公辦都更案推進。彭邵齡在股東會中提到，北投大業路都更案合建比例高，公司已在今年送件，若進度順利，最快明年底可取得建照；高雄特貿三公辦都更案今年也可望取得建照，左營公辦都更案則預計明年中取得建照，兩案總銷各約200億元上下。
這也意味，國揚下一階段不再只看住宅銷售，而是把廠辦、商辦、都更與公辦都更案納入產品組合，試圖降低單一住宅景氣循環對營運的影響。不過，在住宅買氣仍弱、信用管制未鬆、買方觀望氣氛濃厚下，這些案量能否轉化為實際營收，仍是市場關注焦點。
土方之亂墊高成本 工期拉長壓縮獲利
除了銷售冷熱不均，成本壓力也是國揚今年一大挑戰。彭邵齡表示，面對營建材料成本上升，國揚已透過年度統購與提前鎖定合約，降低空調、電梯等設備類建材漲價衝擊；但混凝土、鋼筋等價格不是公司能完全控制，近期影響最大的則是「土方」。
她指出，若以建坪估算，土方平均每坪成本約增加1萬元；更大的問題是出土速度大幅下降，過去一天可出200車，現在一天只能出20至30車，等於只剩原本約一成，直接拉長工期。工期延長後，土融、建融利息支出也跟著增加，成本上升、獲利空間自然被壓縮。
整體來看，國揚今年雖有三重完工案、土城廠辦與高雄住宅新案撐起逾200億元可售案量，但住宅市場仍受信用管制、買氣觀望與高總價產品去化壓力影響。對國揚而言，下一階段能否把廠辦、工業地產與都更布局轉化為營收與獲利，將是今年營運能否延續去年回升動能的關鍵。
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