國揚股東會》出土速度剩一成 國揚點名「土方之亂」最傷毛利

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營建業成本壓力不只來自鋼筋、水泥與人工，現在連「土方」都成為建商毛利的新變數。國揚昨（9）日召開股東會，面對股東追問營建成本上升問題，國揚總經理彭邵齡直言，近期影響最大的不是單一建材，而是土方問題；除了每坪成本增加，更大的衝擊在於出土速度大幅下降，導致工期拉長，進一步墊高土融、建融利息支出。

過去幾年，營建業面對缺工、缺料、工資上揚與原物料波動，成本壓力始終未退。彭邵齡指出，機電成本相較疫情前已明顯上升，空調、電梯等設備類材料，國揚可透過年度統購、提前簽訂合約等方式，盡量降低價格波動對個案成本的影響；但混凝土、鋼筋等原物料價格，並非單一建商能完全掌握，近期更讓建商頭痛的，則是土方處理。

不只每坪多1萬 出土變慢更傷

彭邵齡表示，若以建坪估算，土方成本平均每坪約增加1萬元。對建案來說，這已是直接墊高成本的壓力，但真正棘手的地方不只是價格，而是施工節奏被打亂。

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她舉例，過去工地一天可以出土約200車，如今一天可能只能出20至30車，等於只剩原本約一成，出土速度變慢，代表地下室工程與後續施工進度都會被迫延後，建案原本設定好的工期也隨之拉長。

對建商而言，工期一旦被拉長，影響就不是單一成本項目，而是一整串財務壓力。彭邵齡指出，工程進度延後，最直接增加的就是利息支出，包括土地融資、建築融資等成本都會跟著墊高；當資金使用時間變長，成本增加，建案獲利空間自然被壓縮。

工期拉長 完工入帳也跟著延後

土方問題對建商的另一層影響，在於營收認列時間。營建業多採全部完工法，建案即使已經銷售，也必須等到完工交屋、產權移轉與銀行貸款撥款後，才能認列營收。換言之，一旦施工進度延後，不只成本上升，營收入帳時間也可能往後遞延。

這也是今年股東會上，小股東關心國揚案量能否轉化為營收的原因。國揚今年有三重「國揚數位」完工案，也有土城廠辦、高雄「國揚鉑御」等新推案，合計可售案量超過200億元；但在全部完工法下，案量不等於當年度營收，工程進度、交屋時間與市場銷售狀況，才是影響財報表現的關鍵。

從這個角度來看，土方之亂並非單純的營建雜項成本，而是可能同時影響建案毛利、完工時程與入帳節奏。對目前已面臨住宅買氣降溫、銀行授信轉趨保守的建商來說，這類施工端的不確定性，也讓財務調度更需要保守。

建商導入新工法 但成本壓力難完全消化

為了降低營建成本波動與缺工衝擊，國揚近年也開始調整施工與採購方式。公司表示，面對營建材料上漲，已將設備類建材由個案分別採購，改為聯合年度採購，希望透過規模經濟降低成本；工程端則導入鋁模工法、內裝工業化等新型工法，以縮短工期、提升施工效率，並減少廢材。

不過，新工法與統購只能降低部分不確定性，無法完全抵銷外部成本壓力。尤其土方處理牽涉合法棄土場量能、運輸調度、工程排程與法規管理，一旦出土速度受限，建商能自行調整的空間有限。

彭邵齡也提到，營建業長期面臨缺工問題，本地工人逐漸老化，年輕人投入意願不高，即使引進外籍移工，效率也未必能完全補足人力缺口。這使得建商必須更依賴工法改善與工程管理，但在工期、成本、資金三方壓力交疊下，毛利仍難免受到影響。

整體來看，國揚股東會揭露的土方問題，反映建商成本壓力已從過去的「材料漲價」，進一步擴大到「施工瓶頸」與「財務成本」層面，當住宅市場買氣降溫、營建股資本市場評價不受青睞，建商能否有效控管工期、降低利息成本，將成為獲利能否守住的重要關鍵。

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