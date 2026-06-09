國揚董事會改選！創辦人侯西峰可望復出接董座 率二代布局接班梯隊

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國揚集團創辦人侯西峰（左3）近年鮮少出現在公開場合，2024年左營高鐵科技之心公辦都更案簽約時一度現身。高市府財政局提供

國揚集團創辦人侯西峰（左3）近年鮮少出現在公開場合，2024年左營高鐵科技之心公辦都更案簽約時一度現身。高市府財政局提供



國揚實業今（6/9）日召開股東會暨董事會改選，共選出6席董事、3席獨董，最受矚目的是，侯西峰、侯嘉麒父女雙雙以承啟公司代表人分別拿下3.26億權、2.72億權，隨即召開董事會選舉，據了解，身為國揚創辦人的侯西峰睽違28年，將重新接任董事長，同時，在二代接班前進行札實地磨練，帶領集團再攀高峰。

根據股東常會公佈的選舉結果，共選出6席董事與3席獨立董事，在董事席次方面，主要由3家法人代表取得，承啟公司兩位代表，分別為侯西峰及侯嘉騏；而國揚實業總經理彭邵齡與董事阮劍平也順利當選，吉贊實業則由黃光宇及楊永宏成功入選。

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國揚實業6月9日舉行股東會及董事會改選，國揚創辦人侯西峰正式重返董事會，次女侯嘉騏也入列。徐筱嵐攝

在股東會結束後，全程在場的侯嘉麒快步離開現場，準備進行董事會選舉；而董事長林子寬則是一派輕鬆、面露微笑與媒體寒暄，表示自己已卸下職務，回顧去年7月31日，他突然宣布從漢來日月行館總經理一職退下。外界普遍認為，這與國揚集團的世代交替及漢來飯店事業群籌備股票上市（IPO）的佈局有關。

早在改選之前，外界就已經嗅到風向，侯西峰將重回國揚董事會核心，為二代接班進行鋪路。本次的「嬌點」侯嘉麒擁有傲人學歷，先後取得約翰霍普金斯大學應用數學、化學工程雙學士學位，哈佛大學應用計算碩士、史丹佛大學生物工程博士，自2019年回到台灣接班事業，約六年的時間，已接掌雋揚國際董座（前中和羊毛工業）、漢神百貨董事長等，這次正式進入董事會，意義極為深遠。

在1998年的金融風暴中，國揚實業爆發財務危機與跳票，身為集團創辦人的侯西峰從近千億身價，瞬間成為負債高達500億元，還遭法院裁定破產，然而，面對龐大的債務，他並未退縮，反而積極協商重組，更創下「平均一天還款800萬元」的傳奇。

歷經數十年的重組與經營，侯西峰除了帶領房地產本業重回軌道，旗下事業橫跨百貨零售與觀光餐飲，漢神百貨與漢神巨蛋因營運績效亮眼，長期穩居高雄百貨市場龍頭，堪稱國揚集團的金雞母；而漢來大飯店與漢來美食更成為全台知名的連鎖餐飲與飯店品牌。

不過，侯西峰自1998年12月請辭國揚實業董事長一職後，就退居幕後擔任集團創辦人暨總裁，鮮少出現在公開場合。本次重返國揚擔任董事長，不只是整隊再出發，也在觀察二代能否將建設、百貨、飯店與餐飲等不同的版圖，整合為一，為集團挹注新動能。

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