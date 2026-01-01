國政為念 商界促政府放下身段

工商團體認為，朝野要和諧，政策推動才能有進展，圖為中華民國115年元旦總統府升旗典禮，國旗在晨光中冉冉升起。（范揚光攝）

賴清德總統元旦談話，提出4個目標，但工商團體皆認為，朝野之間要和諧才能有所進展，否則都難以達成，商總理事長許舒博更直言「關鍵人物（Keyman）」在賴清德，願不願意放下身段、權力與在野共享等，取決於賴政府。

許舒博表示，台灣早有朝小野大的經驗，過去的總統或政府願意權力共享，包含這次中選會委員提名，就有在野黨推薦的人選，也是一種方式。他覺得，賴清德提出照顧年輕人、強化長照等政策，都是需要預算支持，朝野不和諧，無法對話、讓步，並取得共識，就是無法推行。

廣告 廣告

新的一年，許舒博關心3大議題，包含台美關稅談判未確定，表面上台灣去年經濟成長率超過7％，卻是由少數產業帶動，更多傳統產業、中小企業仍相當辛苦。關稅談判附帶條件是什麼？投資美國3000億或5000億美元，對於企業影響較小，但美對台關稅比競爭對手高，產業勢必就要轉移、出走。

兩岸關係、電力供給也是產業關心的重點。大陸、港澳市場仍占台灣出口30％，許舒博認為，陸美等兩大市場安定，產業才能夠穩定。他舉例，大陸這次軍演，台電立刻宣布天然氣船順利到港，顯見台灣電力自給能力不足，未來輝達來台、台積電進一步發展，都需要大量電力，若大陸軍演時間再拉長，是否用電就會陷入危機。

全國中小企業總會理事長李育家認為，藍綠都要摒除成見，雙方好好談才能照顧年輕人、縮小城鄉差距，他認為總預算應先列入議程，由在野黨監督，該刪則刪。惟現在總預算卡關，很多新興建設、生育補助提高到10萬元等都無法執行，很難落實照顧民眾的政策諾言。

李育家指出，台灣去年經濟成長亮眼，僅半導體、AI等高科技產業高速發展，其他受關稅影響的傳產、中小微企業則被邊緣化，希望政府在今年可以打造更好的環境，讓產業更均衡地發展。

商總榮譽理事長賴正鎰說，賴清德未對兩岸關係陷入僵局、陸客不來台灣、觀光產業走入低谷提出解決方案，並未就台灣電力供應不足、核電如何重啟等進行說明，對其元旦談話略感失望。