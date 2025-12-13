國政茶敘三缺一 鄭麗文：僵局來源就是賴清德

為了朝野溝通，賴清德總統原本有意於15日邀請行政、立法及考試三院院長茶敘，不過立法院長韓國瑜已婉拒。對此，國民黨主席鄭麗文指出，賴清德的虛假動作，無助於解開台灣的民主僵局，因為造成僵局的來源就是他自己。鄭麗文進一步表示，如果想不清楚問題出在哪裡，賴清德找誰喝茶都沒有用。

鄭麗文。(圖/中天新聞)

鄭麗文今（13）日到雲林縣參加國民黨131週年黨慶活動，在受訪時表示，她覺得賴清德總統如果真的有心彌補裂痕、團結在野，不需要一直做這種虛假的假動作，虛情假意其實大可不必，一定要真心誠意。

鄭麗文質疑，賴清德有真的面對過去執政的錯誤嗎？真的有面對大罷免大失敗，大幅民意給賴清德政府的警訊嗎？賴總統真的醒了嗎？

賴清德。(圖/中天新聞)

鄭麗文指出，否則的話，這樣子的虛假的動作，其實無助於朝野的團結，也無助於今天台灣民主僵局的解開，因為造成僵局的來源就是他自己啊。

媒體追問是否賴清德找錯了茶敘的對象，鄭麗文回應，不是，賴清德不是對象找錯。賴清德總統應該是回去跟自己賴清德主席好好的坐下來，靜下心來，審視一下，自從執政以來，到底犯了什麼樣的錯誤，導致今天的憲政僵局、朝野對立、社會撕裂。

鄭麗文強調，賴清德如果還想不清楚問題出在哪裡？找誰喝茶都沒有用啊。

