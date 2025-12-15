國政茶敘如期進行 總統府：盼合憲基礎下推動國政、確保憲政體制完整

朝野近日在財政收支劃分法、公教年金改革等議題上意見分歧、持續交鋒。總統賴清德今（15）日上午在總統府與行政院、考試院進行院際國政茶敘，原規劃邀請立法院長韓國瑜一同參與，但韓國瑜最終未出席。不過總統府表示，茶敘仍如期進行，並強調盼在合憲基礎下持續推動國政、確保憲政體制完整，相關議題也在會中進行意見交流。

雖然立法院長韓國瑜最終並未出席，不過茶敘如期舉行。圖／總統府提供

總統府指出，賴清德總統今日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。總統強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

廣告 廣告

總統致詞時表示，立法院在去年通過了《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後，《憲法訴訟法》修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的《財政收支劃分法》以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

總統強調，身為總統，負有保護憲政秩序之責任，也負有推動國家政策推展之重責大任，本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，後來從善如流，依立法院韓國瑜院長的建議改為院際茶會，雖然韓國瑜院長還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝行政院卓榮泰院長、鄭麗君副院長、考試院周弘憲院長及許舒翔副院長共同參與。

在與會者綜合發言後，總統再次感謝在座各位出席與交換許多意見，他表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財政收支劃分法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。總統也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

總統邀3院國政茶敘...韓國瑜不去 政院：卓榮泰將出席盼尋合作空間

賴清德12/15邀「國政茶敘」韓國瑜突稱不克出席 府：意外與不解

AIT與賴清德、蕭美琴年末餐敘 谷立言：美對台承諾堅若磐石