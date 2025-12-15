國政茶敘鳳梨酥、花蓮薯配紅棗茶 傳達盼朝野合作之意

賴清德總統今天(15日)上午在總統府與行政院及考試院進行「國政茶敘」。據了解，此次院際國政茶敘的茶點深具意義，總統特別挑選花蓮薯、鳳梨酥等台灣在地小吃，搭配桂圓紅棗茶，期盼傳達朝野團結合作，對內競爭、對外一致守護國家等意象。

據了解，此次院際國政茶敘中，賴總統特別挑選花蓮薯、鳳梨酥等台灣在地小吃，搭配桂圓紅棗茶。鳳梨酥取台語「旺來」之意，象徵國家繁榮興旺。花蓮薯一則取其「台灣」意象，傳達團結之意；二則取自台語俗諺「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，強調台灣社會的韌性與活力。

至於桂圓紅棗茶，桂圓有圓滿之意、紅棗有豐收之意，且紅棗樹有短刺，早期人們會將紅棗樹種在房屋外圍阻擋外來侵犯，象徵「守衛」、「守護」。

據指出，鳳梨酥、花蓮薯搭配桂圓紅棗傳達朝野團結合作，對內競爭、對外一致守護國家，共同為台灣打拚、讓國家繁榮興旺，以及盼望國政茶敘成果圓滿豐收等意象，但可惜立法院長韓國瑜並未到場。 (編輯：柳向華)