國政茶敘「三缺一」少了韓國瑜！賴清德明仍見行政、考試院長 全程閉門進行

總統府明天照常舉行國政茶敘，邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲，全程將採閉門進行。（資料照片／總統府提供）

立院朝野攻防加劇，總統賴清德原訂15日邀請行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜12日突向總統府告知不克出席，府方隨即表示意外與不解，引發朝野熱議。總統府今天（14日）下午宣布明照常舉行國政茶敘，邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲，全程將採閉門進行。

總統賴清德原訂15日邀請行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，但韓國瑜原先已經答應出席，卻又臨時改口不克出席，令府方感到意外與不解。事後賴清德被問到是否希望韓國瑜再三思考參與國政茶敘，賴也向韓喊話，希望韓能夠參與，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下」。

雖然韓仍未回心轉意，但總統府下午今天照常宣布，明天上午10時30分，總統賴清德將召集院際國政茶敘，並由賴親自帶領兩院正副院長進入大禮堂，預計茶敘時間1.5小時，全程採閉門形式。



