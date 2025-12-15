即時中心／黃于庭報導

朝野僵局難解，立院國民黨團、民眾黨團頻聯手通過爭議法案，至今也未審議中央政府總預算。為因應多項修法衝擊，總統賴清德今（15）日召集國政茶敘，原定邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲；孰料，韓突然以「得先取得各黨團授權」為由，婉拒出席。對此，民進黨團批評，到底什麼樣的國家大政，韓國瑜才願意參與？

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，韓國瑜身為立法院長，居然以自己黨派利益考量，憲法第44條當初的設計，國民大會選舉產生的總統是國家元首，而5院院長當然可以行使院際調解權，且5院有國會身份的不只有立法院，還有監察院，早年監察院是由各省市議會間接選舉產生，同樣擁有立法院的國會特權。

廣告 廣告

快新聞／國政茶敘「獨缺韓國瑜」！民進黨團無奈：什麼國家大政才願意參與？

民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

因此，鍾佳濱進一步說明，當年立法院、監察院具有國會性質，行政院、司法院、考試院具有他權，當年總統可以就5院進行院際調解，為何現在立法院長顧及黨派，不願意參加，「我們非常不解」。他強調，憲法第44條規定是象徵性的國家元首行使調解權，並沒有強制規定，院長來不來都予以尊重。

鍾佳濱直指，韓國瑜不去茶敘，還推說立法院是「合議制」，自己不能代表立法院，這就證明他連國民黨團都沒有能力，去作為院長來帶領，覺得非常遺憾；更何況，原來總統提議要進行院際調解，是韓國瑜覺得形式上不要那麼的嚴肅，說要改為茶敘，「主人提議邀請客人，都照客人意思改成茶敘，他又反悔不來，真的不曉得韓院長到底什麼樣的國家大政，你才願意參與？」

原文出處：快新聞／國政茶敘「獨缺韓國瑜」！民進黨團無奈：什麼國家大政才願意參與？

更多民視新聞報導

江啟臣終於表態要選台中市長 何欣純分析「為何現在才宣布」

最新／台南前議長郭信良供光電土地「回填廢棄物」 遭檢起訴「求刑3年6個月」

最新／宣布行政院重要決定 卓榮泰拍板「不副署財劃法」

