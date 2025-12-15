國政茶敘「缺韓國瑜！藍：政院」「不副署」毀憲 綠：可倒閣

總統賴清德15號上午原本邀請行政院、立法院及考試院院長進行「國政茶敘」。（圖／東森新聞）





面對財劃法、停砍年金等朝野僵局，總統賴清德15號上午原本邀請行政院、立法院及考試院院長進行「國政茶敘」，儘管立法院長韓國瑜婉拒出席，府方仍照原計畫舉行。同時間更傳出府院，將以「不副署、不公布」來處理財劃法，引發在野黨痛批毀憲亂政。

行政院、考試院正副院長坐車，陸續抵達總統府，應邀賴總統茶敘，獨缺立法院長韓國瑜，同時間在立法院也不見韓院長身影，如今為了財劃法等法案是否不副署，朝野關係對立加劇，卓揆更在前一晚，發出黑白照文。

廣告 廣告

卓揆表示有股力量要摧毀，國家憲法體制，削弱國家國防安全，破壞國家財政紀律，他必將善盡，民主憲政守門人職責，就算拚了命，撲倒在球門前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

立場如此強硬，難道暗指為了對抗藍白再修版財劃法，決定「不副署、不公布」嗎。

立委（國）羅智強：「總統公布的法令，行政院院長不副署，他是打臉總統，有沒有搞錯，你（賴清德）不要認為，你當台南市長那一套，癱瘓議會的東西，今天可以搬到國會來，前車之鑑就是尹錫悅啦。」

在野痛批毀憲亂政，因為據了解府院高層，連日密集開會，研擬處理財劃法的對策，將在15號茶敘後，下午對外說明法案最終決策，更傳出不排除，日前三讀的停砍公教年金法案，也比照辦理。

立委（國）吳宗憲：「這根本就叫做毀憲亂政。」

立委（民）吳思瑤：「那您可以依憲法授權，也來採行不信任案的投票，來進行倒閣。」

立委（國）吳宗憲：「現在已經整個走向超級總統制，賴清德你今天下一個提名的行政院長會是誰，會不會又是一個執行你意志的人，是不是又是一個你的傀儡。」

朝野心結越來越深，畢竟眼看府院，一邊邀請茶敘，一邊對抗法案，對藍白來講哪有能好好坐下喝茶的理由。

更多東森新聞報導

快訊／《財劃法》覆議案 行政院預告下午有重大記者會

韓缺席「國政茶敘」照常 總統邀行政、考試2院閉門進行

政院擬「不副署」財劃法 藍：鬥爭 綠：拒違憲法案

