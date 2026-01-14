國教盟：人工生殖修法 衝擊健保、早療資源

國教行動聯盟14日舉行記者會，強調政府若只顧衝刺生育數字，卻無視人工生殖潛藏的高風險，恐將讓健保與特教體系付出慘痛代價。（陳俊吉攝）

立法院近來正在審查《人工生殖法》修正草案，國教行動聯盟14日召開記者會指出，近期3場修法公聽會，不僅一面倒聚焦成人權益與醫療商機，對人工生殖擴大後，伴隨的「早產」與「低出生體重」風險集體噤聲，更令人震驚的是，當衛福部高喊拚生育的同時，負責承擔兒童發展與教育責任的教育部竟全程缺席，且最了解第一線照顧困境的家長與特教團體都沒有受邀列席。

國教盟於會議中呈現OECD最新統計數據，即台灣在「早產」、「新生兒死亡率」與「低出生體重佔比」等指標持續惡化，遠遜於鄰近的日韓。依照OECD統計的新生兒死亡率，相較於日本的0.8％與南韓的1.4％，台灣新生兒死亡率居高不下，113年為2.8％、374人，是日本的3.5倍、南韓的2倍。而在低出生體重占比方面，日本與南韓低出生體重兒近年控制平穩，分別約9.4％與6.7％，台灣在2023年卻高達10.94％。

基於保障兒童健康權益與維護教育資源永續，國教盟提出3點呼籲：首先是衛福部應優先檢討為何台灣新生兒死亡率與低體重率遠高於日韓，並提出改善對策。再者則是政府應強制規範在進行人工生殖諮詢時，須明確告知申請者關於「卵巢刺激對胎兒體重之影響」及「早產風險數據」。最後則是在未完成「人工生殖擴大對健保、早療及特教資源衝擊評估報告」之前，不應倉促修法。

衛福部長石崇良則表示，《人工生殖法》多年未修，應儘速從有共識部分修訂，行政院版本將代理孕母脫鉤，先開放女女伴侶、單身女性生育自主權，在完全理解生育風險及個人意願下，運用醫療科技協助圓夢。至於代理孕母，仍有爭議，包括兒童最佳利益、階級剝削、代理孕母健康權等，仍需進一步討論。