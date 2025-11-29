國教署促特教國際化 臺日學校合作交流升級

國立和美實驗學校與日本桐加丘特別支援學校展開國際交流 (教育部提供)

教育部國教署持續推動特殊教育國際交流，促進臺灣特教與國際接軌。11月日本筑波大學附屬桐加丘特別支援學校師生前往國立和美實驗學校進行參訪，並正式簽署姐妹校合作備忘錄。

兩校過去近6年因疫情影響，多以線上方式維持交流。本次恢復實體互動，在雙方師生見證下完成合作備忘錄簽署，並就未來合作方式展開深入討論，後續將以教師專業交流、課程共同設計、學生互訪為主要方向，亦將探索遠端教學、書信與作品交換、刊物分享及互聘講師等多元合作形式。

在實體互訪前，兩校已透過課程視訊交流，讓臺日學生以英文及日文互動，並分享主題式學習成果，師生間互動熱絡。參訪當天，和美實驗學校規劃圖書館、森動屋（物理治療室）、幼兒部教室、共融遊憩區等場域導覽，以及未來教室課程體驗，讓日本學生實際感受臺灣特教在無障礙環境與多元學習上的成果。午餐時，雙方一同品嚐臺灣特色小吃，在輕鬆的交流中深化文化理解。

桐加丘特別支援學校校長西垣昌欣表示，兩校即使在疫情期間仍保持線上互動，此次能再度踏入和美實驗學校感到十分欣慰，期盼藉由實地交流增進學生互動並拓展視野。

和美實驗學校校長許弘憲則指出，學校將以開放合作精神持續推動特殊教育創新，期望未來與日本夥伴在課程設計、專業交流及學生互動上累積更多成果，並建立長期且穩定的國際合作關係。

國教署表示，跨國交流可拓展特教師生的國際視野，讓世界看見臺灣，也讓臺灣特教邁向多元共融，實現教育平權的核心價值。