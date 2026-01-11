國教署助中小學整修老舊廁所

教育部國民及學前教育署昨（十一）日表示，自民國一：五年起啟動公立國中小老舊廁所整修工程計畫，致力於改善校園衛生環境。自一一四年起，更推動新一輪的一千九百八十八棟廁所整修項目，預計於一一五年底前陸續完成，協助地方政府提升學校如廁環境品質，讓學生能安心使用。

國教署表示，廁所是校園中不可或缺的重要設施，近年來已逐步展開汰舊換新的行動，從一一二年至一一三年底，總計完成一千四百九十一棟老舊廁所的整修項目；而自一一三年底獲行政院支持後，進一步規劃始於一一四年的新一階段工程，進一步提升整體校園設施品質，為孩子創造友善的學習環境。