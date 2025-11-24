國教署助沉浸式教學增能 共創本土語文學習

新北市中正國小教學團隊以沉浸式教學為起點，設計相關教學活動，落實校內扎根

教師踴躍參與沉浸式教學計畫相關增能研習活動

臺南市金城國中進行在地走讀-「赤崁樓椪餅文化之旅」，增加學習趣味

為了落實臺灣台語/閩東語結合國中小教育階段課程模式，鼓勵師生在自然的情境脈絡下使用本土語文，教育部國教署持續推動「國民中小學臺灣台語/閩東語沉浸式教學計畫」，114學年度挹注2,000萬元，支持124校、997班推動，受益學生超過2萬3,000名。另有54校申請深化學習情境方案，透過多元活動、課餘時間、社團等方式，增加語言學習時間，進一步讓學生沉浸在本土語文氛圍中。

國教署表示，為了協助教師有效推動沉浸式教學，藉由「教師增能培訓」、「到校諮詢輔導」及「駐點輔導服務」等支持機制，提供學校教師課程與教學轉化的專業支持機制。114學年度將辦理專業研習，透過課室用語融入教學、跨領域實踐及在地文化融入等課程，以豐富教師課程設計、提升教學多樣性，並增進學生學習興趣。研習活動採線上與實體並行方式，結合實作與經驗交流，全面提升教師教學知能，其中，11月7日辦理之研習活動，共計100人參加，透過實作與交流互動，讓教師將課室用語更自然地應用於教學之中。

在支持機制下，各校發展出特色推動模式。以參加深化學習情境方案之新北市中正國小為例，從「學生活動」和「課程發展」兩大主軸發想，透過班級和行政處室各方面的點滴浸潤與用心規劃，打造多元語言沉浸範圍；此外，學校還辦理雙語繪本推廣、假日走讀生態親子活動，以及「佮世界交朋友」音樂饗宴、「講台語,笑hai-hai」台文寫作等跨校寒暑期營隊，全方位為孩子們打造多語文化空間，落實校內扎根、校外深化交流。這些多元學習活動，除了讓學生更貼近本土文化，也讓語言學習變得更具深度與情感連結。

另外，臺南市金城國中也從校本彈性課程「金采視界」定錨，配合社區場館走讀及「歌仔上青」體驗活動，並邀請《神奇漢藥房》作者陳芊榕到校分享時，作家以生動有趣的方式介紹臺灣台語文學創作，學生驚喜地發現，原來臺灣台語不只是日常對話的工具，更能成為文學創作的媒介，不少學生在活動後都表示願意嘗試用臺灣台語寫詩或創作短文，展現對本土語文的高度學習興趣；此外，學校更規劃暑期認證課程，學生透過認證提升信心。

國教署表示，自106學年度開辦「國民中小學臺灣台語/閩東語沉浸式教學計畫」以來，計畫始終以「支持教師、成就學生」為核心理念，從新北市中正國小及臺南市金城國中的實踐經驗可以看見，在校內行政與教學系統性的支持下，各校都能找到適合自己的推動路徑，發展出豐富多元的本土語文學習樣貌與新視野，國教署將持續發展資源及辦理增能研習。